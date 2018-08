Slovensko poskytne Iraku humanitárnu pomoc vo výške 212.000 eur

Na snímke konvoj s humanitárnou pomocou pre iracký Mósul 15. augusta 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) – Konvoj s humanitárnou pomocou, v hodnote 212.000 eur do irackého Mosulu vypraví z logistickej základne Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ). Slovensko sa tak snaží promptne reagovať na problémy civilného obyvateľstva a rozvoja mesta Mosul. Na tlačovej konferencii v Bratislave to v stredu povedal štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek.Parízek odovzdal zástupcovi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Nikolasovi Islovi symbolický certifikát o humanitárnej pomoci. Zásielka bude prepravená kamiónmi z Bratislavy a v irackom Erbile ju príjmu predstavitelia WHO a slovenskej ambasády v Bejrúte.uviedol Parízek s tým, že v posledných mesiacoch Slovensko Iraku poskytlo nielen humanitárnu, ale aj rozvojovú pomoc vo výške približne milión eur.Do mesta Mosul, v ktorom sa sústredili boje proti Islamskému štátu, sa dnes vracajú ľudia, ktorí boli nútení opustiť ho. Napriek tomu, že mesto bolo pred viac ako rokom oslobodené, nerozvíja sa tak, ako by malo.povedal Parízek. Slovensko do Iraku pošle anestéziologické a dýchacie prístroje, taktiež oblečenie, ležadlá, spacie vaky a prikrývky a na pediatrické oddelenia nemocníc hračky pre deti. Kamióny by sa do Iraku mali dostať za päť dní po najbezpečnejšej a najrýchlejšej trase. Do cieľovej stanice - skladu WHO v Erbile budú prechádzať cez turecko-irackú hranicu blízko mesta Abur.Projekt humanitárnej pomoci pre Irak Slovensko dlhodobo realizuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorá v tejto krajine pomáha s obnovou zdravotníckeho systému a zabezpečuje distribúciu.povedal Isla.