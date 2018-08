V júli tohto roku vybral štát na mýte 17,9 milióna eur

Mýtna brána. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 15. augusta (TASR) - Vodiči nákladných áut uhradili v júli tohto roka za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest na mýte 17,9 milióna eur. Oproti siedmemu mesiacu minulého roka to znamenalo nárast o 1,57 milióna eur. Vyplýva to z najnovších údajov mýtnej spoločnosti SkyToll.Na spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest sa pritom v júli vybralo 12,02 milióna eur, na cestách prvej triedy to bolo 5,87 milióna eur.priblížil manažér pre komunikačnú stratégiu a PR spoločnosti SkyToll Anton Bódis.Dňom s najvyšším výberom bol v siedmom mesiaci 2. júl s vybranou sumou 856.120 eur. V júli využívalo spoplatnené úseky ciest denne v priemere 37.965 vozidiel nad 3,5 tony, čo bolo oproti júnu menej o 3494 áut, teda o 8,4 %.Celkovo bolo v elektronickom mýtnom systéme k 31. júlu zaregistrovaných 263.221 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu ich počet vzrástol o 1693 kusov. Na vozidlá zo zahraničia z nich pripadlo 72,2 %.