Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 7.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eliška
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. októbra 2025

Slovensko poskytne Ukrajine odmínovače Božena, od nástupu Ficovej vlády ide o prvý balík vojenskej pomoci


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Interfax Minister obrany SR Obrana Odmínovací systém Božena pomoc Ukrajine Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský minister obrany Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine

Slovensko poskytne Ukrajine ženijnú a odmínovaciu podporu, ide o prvý balík vojenskej podpory od nástupu vlády Roberta Fica (Smer-SD). S ...



Zdieľať
320034811_479468294216058_5782434858809539709_n 676x459 7.10.2025 (SITA.sk) - Slovensko poskytne Ukrajine ženijnú a odmínovaciu podporu, ide o prvý balík vojenskej podpory od nástupu vlády Roberta Fica (Smer-SD). S informáciami o podpore Ukrajiny zo strany Slovenska priniesli ukrajinské médiá, pre ktoré sa vyjadril minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) počas svojej návštevy v Kyjeve koncom minulého týždňa.

Slovensko dodá Ukrajine odmínovače Božena


Ako informoval portál Aktuality.sk s odkazom na agentúru Interfax-Ukrajina. Kaliňák počas svojho príhovoru na Medzinárodnom fóre obranného priemyslu v Kyjeve vyjadril potešenie, že spolu s ukrajinským ministrom obrany Denysom Šmyhaľom podpísali memorandum 14. balíka podpory, ktorý zahŕňa poskytnutie inžinierskej a protimínovej pomoci. S ukrajinským ministrom diskutovali aj o možných projektoch rozšírenia obrannej spolupráce.

Ako portál Aktuality.sk ďalej informoval, ukrajinský minister podľa portálu Európska pravda potvrdil, že Slovensko Ukrajine bezplatne dodá niekoľko slovenských odmínovačov Božena. Spolu by ich mohlo byť päť. Slovensko má súčasne na základe dohody poskytnúť Ukrajine aj ďalšie vybavenie, napríklad pre zdravotnícke evakuácie.


Napredovanie ukrajinského priemyslu


Šmyhaľ na sociálnej sieti Kaliňákovi poďakoval za pomoc, ktorá zachraňuje Ukrajincom životy. Napísal, že cítia podporu na ceste k dosiahnutiu spravodlivého mieru. Poďakoval sa slovenskej strane za balíčky pomoci, ktoré už SR poskytla a avizoval, že sa pracuje aj na 15. balíčku podpory.

Kaliňák na fóre vyzdvihol spôsob, akým napreduje ukrajinský priemysel. Reagoval osobitne na slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že je Ukrajina schopná mesačne vyrobiť 40 samohybných húfnic Bohdana, čo je podľa Kaliňáka galaktické číslo.

Kaliňák v rámci fóra venoval pozornosť aj medzinárodnej podpore Ukrajiny. Ukrajina podľa jeho slov potrebuje bezpečnostné záruky. Jednou z nich by bol podľa neho práve vstup do EÚ, čo Slovensko podporuje.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko poskytne Ukrajine odmínovače Božena, od nástupu Ficovej vlády ide o prvý balík vojenskej pomoci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Interfax Minister obrany SR Obrana Odmínovací systém Božena pomoc Ukrajine Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský minister obrany Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Keď sa učenie zmení na zábavu: Kaufland venuje školám 25-tisíc eur, spúšťa novú výzvu
<< predchádzajúci článok
Ďalšia nehoda v okrese Dunajská Streda, 68-ročný vodič zomrel pri zrážke s nákladným autom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 