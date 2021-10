Slovensko poslalo do Bosny a Hercegoviny materiálnu pomoc za desaťtisíce eur, pomôžeme aj so zaškoľovaním

Chýbajú viaceré tovary a služby

Slovensko pomohlo aj v minulosti

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika poskytla Bosne a Hercegovine materiálnu humanitárnu pomoc v hodnote 36-tisíc eur a čoskoro začne zaškoľovať aj sociálne pracovníčky v novovytvorenom migračnom centre Lipa neďaleko mesta Bihać.SR tak prejaví solidaritu s krajinami, ktoré sú pod silným migračným tlakom. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Paulenová z Tlačového odboru Ministerstva vnútra SR (MV SR). Pomoc zo strany Slovenska sa začala po septembrovej návšteve štátneho tajomníka rezortu vnútra Vendelína Leitnera v Sarajeve, počas ktorej spolu s odborníkmi migračného úradu MV SR prediskutovali otázky možnej spolupráce. Identifikovali aj nedostatkové tovary a služby, ktoré by Slovensko vedelo Bosne a Hercegovine poskytnúť.„Po doručení materiálnej pomoci pre utečenecké centrum Lipa sa v dňoch 17. až 19. októbra stretli predstavitelia MV SR s vedením mesta a tamojšieho Centra sociálnych služieb. Spoločne prerokovali nastavenie tréningového programu pre jeho pracovníkov,“ uvádza rezort vnútra v tlačovej správe.Mesto Bihać s vyše 400-tisíc obyvateľmi bolo v roku 2019 vystavené náporu 10-tisíc migrantov smerujúcich do Európskej únie cez hranicu so susedným Chorvátskom. Dnes sú počty prichádzajúcich oveľa nižšie.Aj napriek tomu ostáva migrácia aj naďalej výzvou nielen pre mesto Bihać, ale aj samotnú Bosnu a Hercegovinu, ktorá na jej zvládnutie nemá dostatok finančných prostriedkov.„Slovensko a jeho pomoc z 90. rokov si tu ľudia pamätajú, preto verím, že dokážeme kolegom pomôcť vytvoriť bezpečné a priaznivé prostredie nielen pre migrantov, ale aj pre nich samotných,“ zdôraznil Leitner. Štátny tajomník očakáva, že dvojročné úsilie Slovenska, ktoré sa práve začalo, prinesie svoje ovocie.Leitner ďakovným listom ocenil osobné nasadenie expertky odboru migrácie a integrácie migračného úradu MV SR Amry Sarajlić, bez ktorej by sa projekt spolupráce SR a Bosny a Hercegoviny nepodarilo zrealizovať v takom krátkom čase.