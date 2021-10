Sudcovia krajského súdu v Banskej Bystrici nesúhlasia s jeho zrušením, ochotní sú ísť aj do štrajku

Nemohli podať pripomienky

Staré krivdy sa naprávajú novými

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Sudcovská rada Krajského súdu (KS) v Banskej Bystrici a rovnako aj Základná organizácia odborového zväzu justície pri Krajskom súde v Banskej Bystrici nesúhlasia so zrušením tohto súdu.Uvádza sa to v stanoviskách týchto organizácií a v otvorených listoch ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej , poslancom Národnej rady SR a členom vlády SR, ktoré komunikovala hovorkyňa krajského súdu Nina Uhrovičová Organizácie týmto reagujú na návrh súdnej mapy predstavený ministerkou na tlačovej besede v piatok 22. októbra, ktorý má byť predmetom rokovania vlády SR v stredu. Zamestnanci krajského súdu pripravujú tiež protest v utorok 26. októbra od 10:00 do 12:00 pred budovou KS Banská Bystrica.„Posledným, v poradí tretím návrhom bol Krajský súd v Banskej Bystrici vymazaný zo siete všeobecných súdov Slovenskej republiky. Od prvého návrhu reformy súdnej mapy až do dnešných dní neuvažovalo ministerstvo spravodlivosti s tým, že by náš krajský súd prestal plniť svoju úlohu garanta práva a spravodlivosti. Tretí návrh súdnej mapy preto považujeme za prejav arogancie politickej moci, za rozhodnutie „o nás bez nás“ a v rozpore s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov,“ uvádzajú sudcovia zo Sudcovskej rady KS Banská Bystrica v otvorenom liste.Odborári v liste poukazujú na „absolútne prekvapivé riešenie situácie ohľadne návrhu súdnej mapy, nakoľko doposiaľ nebolo, a to ani v rovine alternatívy, uvažované, že by sa Krajský súd v Banskej Bystrici stal regionálnym pracoviskom Krajského súdu v Žiline, a teda nebolo umožnené, aby boli voči takému návrhu podané prípadné pripomienky“.Uvádzajú preto tiež najdôležitejšie dôvody pre zachovanie KS Banská Bystrica. Medzi nimi je historicky podložená tradícia odvolacieho súdu v Banskej Bystrici, zrekonštruovaná a zmodernizovaná budova súdu, kapacita tejto budovy a s tým súvisiaci počet zamestnancov, geografická poloha tohto súdu.V neposlednom rade poukazujú odborári aj na morálno-etický kredit zamestnancov krajského súdu a zvažujú využiť aj právo na štrajk v zmysle Ústavy Slovenskej republiky.„Sme za to, aby bola justícia efektívnejšia, rýchlejšia a hospodárnejšia. Každý dobrý úmysel sa však míňa účinku, ak prostriedky na dosiahnutie cieľa nie sú v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov, nie sú adekvátne odôvodnené a ak sa staré krivdy naprávajú ešte väčšími krivdami,“ uzatvára list predseda sudcovskej rady Štefan Baláž.