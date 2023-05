Slovensko poslalo do Talianska hasičov aj techniku na pomoc s povodňami, zareagovalo medzi prvými (foto)

Výzva Talianska

Humanitárna pomoc

Bez domova ostali tisíce ľudí





V Taliansku sa v dôsledku trvalých dažďov vylialo viac ako 20 riek. Viaceré regióny boli zasiahnuté povodňami, najväčšmi severo-východný región Emilia Romagna, odkiaľ museli evakuovať bezmála 15-tisíc ľudí. Zaznamenali tiež vyše 300 zosuvov pôdy. Dosiaľ hlásia 14 obetí a viacero nezvestných, bez domova ostalo viac ako 36-tisíc ľudí.



22.5.2023 - Slovensko poslalo do Talianskaa zosuvmi pôdy, ktoré v posledných dňoch vyvolal, a ktoré zasiahli viaceré talianske regióny. Medzi vybavením sú i dve veľkokapacitné čerpadlá na odčerpávanie vody, ktoré sú schopné odčerpať spolu šesťtisíc metrov kubických vody za hodinu.Technika a príslušenstvo by slovenským hasičom mali zaistiť sebestačnosť na 14 dní, s možnosťou nepretržitého nasadenia. Povedie ich riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Dušan Timko. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra SR „Slovenská republika reagovala na výzvu Talianska, ktoré aktivovalo mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (20.5. 2023 o 23:47 h) a požiadalo o štyri moduly vysokokapacitného odčerpávania, tzv. HCP (High Capacity Pumping) moduly. Slovenská republika v krátkom čase zareagovala (21.5.2023 o 01:47 h) zverejnením ponuky jedného takéhoto modulu," uvádza ministerstvo.Modul je tvorený hasičmi z Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja. V nedeľu, krátko pred ôsmou hodinou večer, modul prekročil slovensko-rakúske hranice a napojil sa na policajný sprievod zaistený rakúskou stranou.Ako v tlačovej správe vysvetlilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, Taliansko v reakcii na kritickú situáciu aktivovalo Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM).Od medzinárodného spoločenstva žiadalo humanitárnu pomoc v podobe štyroch modulov vysokokapacitného odčerpávania. Slovensko patrí medzi prvé štáty, ktoré zareagovali a ponúkli požadovanú pomoc.„Som mimoriadne rada, že sme sa opätovne dokázali v tak krátkom čase zmobilizovať a v priebehu necelých 24 hodín od zverejnenia žiadosti Talianska o pomoc, do krajiny vysielame 25-členný tím, ktorý bude najbližšie dni v plnom nasadení pomáhať zvládnuť následky silných povodní. Pomoc pre Taliansko, ktorá je v tejto chvíli už na ceste, je výsledkom úzkej a nepretržitej spolupráce rezortov diplomacie, vnútra a v neposlednom rade Hasičského a záchranného zboru SR,“ skonštatovala štátna tajomníčka MZVaEZ SR Ingrid Brocková.