Nemecká polícia vyšetruje možné otravy ruských exulantov, ktorí sa stretli s opozíciou

22.5.2023 (SITA.sk) - Nemecká polícia vyšetruje správy o najmenej dvoch ruských exulantoch, ktorí ochoreli približne v čase, keď sa minulý mesiac v Berlíne zúčastnili na konferencii spojenej s ruskou opozíciou.Berlínska polícia vyšetrovanie potvrdila v reakcii na e-mailovú otázku agentúry The Associated Press, no neposkytla žiadne podrobnosti. Vyšetrovanie vedie jednotka, ktorá má na starosti politicky motivované trestné činy.Ruský portál Agentstvo informoval, že dvaja účastníci konferencie organizovanej ruským opozičným predstaviteľom Michailom Chodorkovským , ktorá sa konala 29. a 30. apríla, mali v jej čase alebo po nej zdravotné problémy.Natalia Arno, šéfka americkej Free Russia Foundation, informovala 16. mája na sociálnej sieti Facebook, že sa počas návštevy dvoch európskych miest zobudila s bolesťou a zvláštnymi symptómami. Dodala pritom, že je podozrenie, že ju otrávili, zrejme nejakou nervovoparalytickou látkou.V druhom prípade Agentstvo uvádza, že novinár, ktorého nemenovali, mal symptómy pred stretnutím organizovaným Chodorkovským. Ako prvý o vyšetrovaní informoval nemecký nedeľník Welt am Sonntag.