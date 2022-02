Slovensko pošle na Ukrajinu odmínovacie systémy Božena a zdravotnícky materiál

Deeskalácia napätia na Ukrajine

Posilňovanie dobrých vzťahov

Zamínované časti územia

16.2.2022 - Slovenská republika sa svojmu východnému susedovi Ukrajine rozhodla pomôcť humanitárnym materiálom v hodnote 1,7-milióna eur. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to povedal pred stredajším rokovaním vlády. Bod pojednávajúci o tejto pomoci pre Ukrajinu bol zaradený na stredajšie rokovanie vlády.„Pôjde o odmínovacie systémy Božena a zdravotnícky materiál. Toto budem komunikovať aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému,“ doplnil premiér.Zdôraznil, že Slovensko spolu s európskymi partnermi vyvíja všetko úsilie, aby došlo k deeskalácii a mierovej dohode medzi Ruskom a Ukrajinou. „Akýkoľvek konflikt by bol katastrofou pre všetky strany,“ dodal.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) vyhlásil, že SR je zodpovedným spojencom v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie (EÚ) a chce mať úprimné a dobré vzťahy aj s Ukrajinou.„S Kyjevom sme komunikovali dôkladne a reagovali sme na požiadavky, o čo mala ukrajinská strana záujem. Dva nové odmínovacie systémy Božena 5, ktorými disponujú Ozbrojené sily SR, odovzdáme ukrajinským ozbrojeným silám,“ vyhlásil. V najbližších dňoch by sa podľa neho mala táto pomoc odovzdať.Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) rozhodnutie vlády o poskytnutí pomoci uvítal. Priblížil, že rokovania o konkrétnej forme pomoci Ukrajine prebiehali počas jeho minulotýždňovej návšteve Donbasu a Kyjeva.„Pomoc je vo forme obranného zariadenia. Chceme, aby civilisti neprichádzali o život kvôli zamínovaným častiam územia. V tom treba našim ukrajinským partnerom pomôcť,“ doplnil.