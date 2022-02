Cirkvi opätovne žiadajú, aby sa na bohoslužbách mohli zúčastňovať očkovaní aj neočkovaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia cirkví na Slovensku opätovne vyzvali premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), aby jeho vláda umožnila účasť na bohoslužbách aj ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu.Vyplýva to zo stanoviska, ktoré v utorok 15. februára večer počas konferencie prijali členovia a pozorovatelia Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS).Predstavitelia cirkví to odôvodňujú tým, že kým všetky obchody už možno navštevovať bez obmedzení, bohoslužby sú pre mnohých naďalej nedostupné.„So znepokojením si všímame hrubnutie spôsobov v politických zápasoch. Apelujeme na to, aby sa vo verejnom živote takéto prejavy neudomácnili. Praktický materializmus, žiaľ, hrubnutie spôsobov podporuje. Aj preto žiadnej spoločnosti neosoží, ak si ho osvojí ako kritérium rozhodovania," dodali.