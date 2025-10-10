|
Piatok 10.10.2025
|Denník - Správy
10. októbra 2025
Slovensko postupne zavedie systém vstup‑výstup, kontroly môžu špeciálne na hraniciach trvať dlhšie
Slovenská republika plánuje postupné spustenie systému vstup / výstup (Entry/Exit System, EES) počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Jeho plné nasadenie sa predpokladá ...
Slovenská republika plánuje postupné spustenie systému vstup / výstup (Entry/Exit System, EES) počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Jeho plné nasadenie sa predpokladá od 10. apríla 2026.
Zavádzanie bude prebiehať fázovito na vybraných hraničných priechodoch. V tomto období sa budú zaznamenávať údaje vrátane biometrických charakteristík osôb z tretích krajín. Slovensko má v úmysle aktivovať EES na všetkých hraničných prechodoch do 28. októbra 2025.
Rozdielne režimy kontrol
Medzi termíny spustenia patria: 12. október 2025, 21. október 2025, 23. október 2025 a 28. október 2025. Zapojené budú hraničné priechody ako letisko Bratislava – Ružinov, Ubľa, Veľké Slemence, Vyšné Nemecké, Čierna nad Tisou, letisko Košice a ďalšie menšie letiská, tiež Maťovské Vojkovce a Poprad – letisko.
V prípade príliš dlhých čakacích období majú členské štáty možnosť dočasne pozastaviť fungovanie EES tak, aby sa zrýchlil vybavovací proces.
Prechodné spustenie systému znamená, že rôzne hraničné priechody môžu mať rozdielne režimy kontrol. Niektoré priechody môžu začať využívať biometrické zisťovanie skôr ako iné. Počas implementačnej fázy bude pas prechádzať pečiatkou ako doteraz.
Kontroly budú zatiaľ manuálne
Ministerstvo vnútra neplánuje zaviesť automatizované kontroly pre štátnych príslušníkov tretích krajín v prvej etape. Kontroly budú vykonávané manuálne – policajt prostredníctvom aplikácie vyhodnotí kategóriu cestujúceho a postupuje podľa príslušnej legislatívy.
Počas prvých mesiacov prevádzky EES sa očakáva, že kontroly budú trvať dlhšie z dôvodu prvotnej registrácie a snímania biometrických údajov. Cestujúcim sa preto odporúča dostaviť sa na hraničnú kontrolu s výrazným predstihom, najmä pri leteckej doprave mimo schengenského priestoru.
Pre osoby z tretích krajín sa zavádza povinnosť poskytnúť biometrické údaje. Ak osoba odmietne ich poskytnutie, nebude jej umožnený vstup na územie Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko postupne zavedie systém vstup‑výstup, kontroly môžu špeciálne na hraniciach trvať dlhšie © SITA Všetky práva vyhradené.
