Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 10.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Slavomíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. októbra 2025

Slovensko postupne zavedie systém vstup‑výstup, kontroly môžu špeciálne na hraniciach trvať dlhšie


Tagy: Cudzinci Hraničné kontroly Vstup do krajiny

Slovenská republika plánuje postupné spustenie systému vstup / výstup (Entry/Exit System, EES) počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Jeho plné nasadenie sa predpokladá ...



Zdieľať
hranicny priechod vysne nemecke uzhorod 676x448 10.10.2025 (SITA.sk) -


Slovenská republika plánuje postupné spustenie systému vstup / výstup (Entry/Exit System, EES) počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Jeho plné nasadenie sa predpokladá od 10. apríla 2026.


Zavádzanie bude prebiehať fázovito na vybraných hraničných priechodoch. V tomto období sa budú zaznamenávať údaje vrátane biometrických charakteristík osôb z tretích krajín. Slovensko má v úmysle aktivovať EES na všetkých hraničných prechodoch do 28. októbra 2025.



Rozdielne režimy kontrol


Medzi termíny spustenia patria: 12. október 2025, 21. október 2025, 23. október 2025 a 28. október 2025. Zapojené budú hraničné priechody ako letisko Bratislava – Ružinov, Ubľa, Veľké Slemence, Vyšné Nemecké, Čierna nad Tisou, letisko Košice a ďalšie menšie letiská, tiež Maťovské Vojkovce a Poprad – letisko.


V prípade príliš dlhých čakacích období majú členské štáty možnosť dočasne pozastaviť fungovanie EES tak, aby sa zrýchlil vybavovací proces.


Prechodné spustenie systému znamená, že rôzne hraničné priechody môžu mať rozdielne režimy kontrol. Niektoré priechody môžu začať využívať biometrické zisťovanie skôr ako iné. Počas implementačnej fázy bude pas prechádzať pečiatkou ako doteraz.



Kontroly budú zatiaľ manuálne


Ministerstvo vnútra neplánuje zaviesť automatizované kontroly pre štátnych príslušníkov tretích krajín v prvej etape. Kontroly budú vykonávané manuálne – policajt prostredníctvom aplikácie vyhodnotí kategóriu cestujúceho a postupuje podľa príslušnej legislatívy.


Počas prvých mesiacov prevádzky EES sa očakáva, že kontroly budú trvať dlhšie z dôvodu prvotnej registrácie a snímania biometrických údajov. Cestujúcim sa preto odporúča dostaviť sa na hraničnú kontrolu s výrazným predstihom, najmä pri leteckej doprave mimo schengenského priestoru.


Pre osoby z tretích krajín sa zavádza povinnosť poskytnúť biometrické údaje. Ak osoba odmietne ich poskytnutie, nebude jej umožnený vstup na územie Európskej únie.




Zdroj: SITA.sk - Slovensko postupne zavedie systém vstup‑výstup, kontroly môžu špeciálne na hraniciach trvať dlhšie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cudzinci Hraničné kontroly Vstup do krajiny
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dolná Krupá pozýva na Medobranie, súčasťou bude aj ochutnávka rôznych medov a medovín
<< predchádzajúci článok
Opitému mužovi vzali vodičák, o tri hodiny šoféroval znova a nadýchal dvojnásobok

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 