Sobota 11.10.2025
10. októbra 2025
Dánsko kúpi ďalších šestnásť stíhačiek F-35
Tagy: dánska armáda Nákup stíhačky F-35
Dánsko kúpi od Spojených štátov ďalších 16 stíhačiek F-35. Uviedol to v piatok dánsky minister Troels Lund Poulsen. Kodaň tiež kúpi ...
10.10.2025 (SITA.sk) - Dánsko kúpi od Spojených štátov ďalších 16 stíhačiek F-35. Uviedol to v piatok dánsky minister Troels Lund Poulsen. Kodaň tiež kúpi protidronové obranné systémy v hodnote približne 2,1 miliardy dánskych korún. Oznámila to dva týždne po tom, ako neidentifikované drony narušili dánsky vzdušný priestor.
„Dosiahli sme politickú dohodu o kúpe ďalších 16 stíhačiek F-35... aby sme v budúcnosti mali v prevádzke viac strojov,“ povedal Troels Lund Poulsen na tlačovej konferencii. Na tento nákup, ktorý zvýši počet lietadiel F-35 v dánskom letectve na 43, má krajina vynaložiť stáť 29 miliárd korún.
Dánsko zároveň vyhlásilo, že investuje ďalšie miliardy do bezpečnosti polárneho regiónu aj severného Atlantiku.
Zdroj: SITA.sk - Dánsko kúpi ďalších šestnásť stíhačiek F-35 © SITA Všetky práva vyhradené.
