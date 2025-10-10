Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 11.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

10. októbra 2025

Dánsko kúpi ďalších šestnásť stíhačiek F-35


Tagy: dánska armáda Nákup stíhačky F-35

Dánsko kúpi od Spojených štátov ďalších 16 stíhačiek F-35. Uviedol to v piatok dánsky minister Troels Lund Poulsen. Kodaň tiež kúpi ...



Zdieľať
gettyimages 2184728290 676x451 10.10.2025 (SITA.sk) - Dánsko kúpi od Spojených štátov ďalších 16 stíhačiek F-35. Uviedol to v piatok dánsky minister Troels Lund Poulsen. Kodaň tiež kúpi protidronové obranné systémy v hodnote približne 2,1 miliardy dánskych korún. Oznámila to dva týždne po tom, ako neidentifikované drony narušili dánsky vzdušný priestor.


Dosiahli sme politickú dohodu o kúpe ďalších 16 stíhačiek F-35... aby sme v budúcnosti mali v prevádzke viac strojov,“ povedal Troels Lund Poulsen na tlačovej konferencii. Na tento nákup, ktorý zvýši počet lietadiel F-35 v dánskom letectve na 43, má krajina vynaložiť stáť 29 miliárd korún.

Dánsko zároveň vyhlásilo, že investuje ďalšie miliardy do bezpečnosti polárneho regiónu aj severného Atlantiku.


Zdroj: SITA.sk - Dánsko kúpi ďalších šestnásť stíhačiek F-35 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dánska armáda Nákup stíhačky F-35
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Do Košíc opäť prichádza Biela noc, centrum mesta sa zmení na živú galériu
<< predchádzajúci článok
Dolná Krupá pozýva na Medobranie, súčasťou bude aj ochutnávka rôznych medov a medovín

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 