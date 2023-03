Slovensko potrebuje podľa Dzurindu tri P, strane Modrí sa už podarilo vyzbierať polovicu podpisov (video)

Hárky chodia z viacerých krajín

Slovensko ide nesprávnym smerom

Étos spájania je stále živý

24.3.2023 (SITA.sk) - Vyše 5 000 podpisov sa podarilo vyzbierať novému politickému projektu Mikuláša Dzurindu Modrí – Európske Slovensko za dva týždne. Pre registráciu novej strany je potrebných 10-tisíc podpisov.Zvyšné podpisy chcú Modrí vyzbierať do konca apríla. Potom sa chcú venovať volebnému programu, stretávaniu s ľuďmi a doladeniu straníckych štruktúr.„Chodia nám listy s podpísanými hárkami nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Nemecka, Anglicka či Fínska. Dokazuje to, že ľuďom chýba modrý element v politike, ktorý je reprezentovaný úspešnými reformami a kultúrou v politike,“ povedal na tlačovom brífingu Peter Kysela, ktorý je poverený budovaním bratislavských straníckych štruktúr Modrých.Ako ďalej dodal, z rozhovorov s ľuďmi v uliciach pri zbieraní podpisov vyplýva, že mnoho ľudí rezignovalo na politiku, sú znechutení a vyčerpaní.„Niet sa čomu diviť pri tom, ako sa vyvíja naša politická scéna. Ľudia čakali spájanie a dnes sa nás pýtajú, či je naozaj potrebná ďalšia nová strana,“ uviedol Kysel a dodal, že opodstatnenosť strany sa ukazuje rýchlosťou, ako zbierajú podpisy.Líder Modrých Mikuláš Dzurinda poukázal na to, že podľa výsledkov posledného prieskumu, ktoré tento týždeň zverejnil Bratislava Policy Institute, je viac ako 80 percent Slovákov presvedčených, že Slovensko ide nesprávnym smerom.Toto číslo je podľa neho potvrdením toho, že Slovensko sa musí nielen brániť recidíve, ktorú predstavuje Robert Fico , ale tiež je potrebná zmena, nie kontinuita.Slovensko podľa neho potrebuje tri P – potrebnú pozitívnu premenu. Dodal, že budúcnosť Slovenska majú v rukách predovšetkým ľudia, ktorí rezignovali alebo sa opevnili vo svojej komfortnej zóne.„Iste, niektorí tak urobili aj pre náš neúspešný posun o zjednocovanie stredopravých politických síl. Aj my Modrí sme na začiatku podľahli pokušeniu uľahčiť si cestu, po ktorej treba prejsť,“ priznal Dzurinda.Dzurinda si myslí si, že étos spájania politických síl je stále živý a potrebný, no Modrí podľa jeho slov pochopili, že potrebujú vlastnú právnu subjektivitu.„Potrebujeme, aby nás prieskumy odmerali, aby partneri videli, že to myslíme vážne. Vyzbierame tých 10-tisíc podpisov a takto získame kredibilitu na to, aby sme potom s nimi mohli rokovať,“ podčiarkol Dzurinda.Poukázal tiež na to, že v parlamente za posledný týždeň neprešlo množstvo zákonov vrátane vládnych a ohrozené je aj čerpanie peňazí z Európskej únie prostredníctvom Plánu obnovy . Obáva sa, že poverený premiér Eduard Heger Demokrati ) rezignoval na pretláčanie vládnych zákonov.