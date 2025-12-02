|
Utorok 2.12.2025
Meniny má Bibiána
|Denník - Správy
Slovensko potrebuje väčšiu odolnosť. Impact Summit ukáže, kde ju môžeme nájsť
Medzi hlavných hostí patrí hokejová legenda Dominik Hašek, český podnikateľ a filantrop Dalibor Dědek a zástupcovia tímu líderky bieloruského opozičného hnutia Sviatlany Cichanovskej. Podujatie ...
V čase, keď čoraz viac spoločností pociťuje napätie a nedôveru, je zásadné znovu otvoriť dialóg o tom, čo nás spája. Na Impact Summite, ktorý sa koná 3. decembra 2025 v Divadle Aréna, sa stretnú predstavitelia kľúčových sektorov, aby hovorili o tom, čo znamená odolnosť v dnešnej dobe.
"Odolnosť predstavuje schopnosť vyrovnať sa s výzvami a prekážkami, ktorým denne čelíme. V čase, keď demokratické krajiny ohrozuje hybridná vojna, legislatívne aj verbálne útoky politikov na domácej scéne, ale aj fyzická hrozba vojenského konfliktu, sa pre inštitúcie aj jednotlivcov stala kľúčovou zručnosťou," hovorí Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.
Od športu po biznis a boj za slobodu
Odkaz, ako prevziať na plecia boj za demokraciu, pripravila pre summit líderka bieloruského demokratického hnutia Sviatlana Cichanovská. Spolu s jej spolupracovníkmi Kryścinou Šyjanok a Karimom Pedersenom, ktorí prídu na podujatie osobne, povedia, aké je to budovať demokraciu z exilu, čo robí exil s jednotlivcom, jeho vzťahmi, motiváciou či, aké je to stať sa lídrom, ktorým ste neplánovali byť.
Súčasťou summitu bude diskusia s vydavateľmi najväčších mediálnych domov na Slovensku. Hľadať rovnováhu medzi pravdou a profitom či tlakom a etikou bude novinárka Laura Kellö Kalinská s Ivanom Antalom, Alexejom Fulmekom, Lukášom Filom a Petrom Gažíkom.
"Odolná spoločnosť je súdržná spoločnosť. Denne čítame, počúvame a pozeráme správy, ktoré nás dokážu povzbudiť, ale aj rozdeliť. Médiá zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní nálady v spoločnosti tým, čomu sa venujú a ako o tom hovoria,” vysvetľuje Martina Kolesárová. Diskusia bude streamovaná.
Prenos bude dostupný aj z rozhovoru o výzvach líderstva a vernosti hodnotám s exprezidentkou Zuzanou Čaputovou a legendárnym brankárom Dominikom Haškom. Český podnikateľ a filantrop Dalibor Deděk bude hovoriť o dôležitosti hlasu ľudí z biznisu v témach, ako je napríklad podpora Ukrajiny. Vyjednávač Adam Dolník, ktorý školil aj agentov FBI, otvorí tému osobnej odolnosti nielen pri výkone náročného povolania.
Živé prenosy budú dostupné online na Impactsummit.sk či YouTube kanáli Nadácie Pontis.
Dáta o našej spoločnosti
Summit prinesie exkluzívne dáta o vnímaní demokracie tzv. Democracy Perception Index. Slovensko sa do tohto globálneho prieskumu zapojilo vôbec prvýkrát. Index ukazuje, ako ľudia hodnotia demokraciu aj ako dobre vlády jednotlivých štátov napĺňajú základné demokratické princípy.
Priestor pre #nextgen a ich riešenia
Do podujatia sa zapája aj desiatka aktívnych ľudí do 35 rokov v rámci nového programu Impact Summit #nextgen. Koncept stojí na podpore mladej generácie, ktorá chce svoje nápady nasmerovať do zlepšovania kvality života na Slovensku. Budúci lídri a líderky sa už teraz venujú klimatickým stratégiám, startupom, mediálnej gramotnosti či vylúčeným komunitám.
"Veríme, že dnes nestačí hovoriť o problémoch. Musíme spoločne hľadať riešenia. Impact Summit chce byť priestorom, kde sa hlasy z rôznych prostredí spoja v hľadaní odpovedí, nie v ďalšom polarizovaní spoločnosti," uzavrela Martina Kolesárová.
Impact Summit je podujatie organizované Nadáciou Pontis, ktoré spája viac ako 300 ľudí z biznisu, občianskeho sektora, médií a verejnej správy s cieľom spoločne diskutovať o výzvach, ktoré ovplyvňujú budúcnosť spoločnosti. Formát podujatia kombinuje panelové diskusie, rozhovory a priestor pre networking. Program nájdete na tomto linku.
Partnermi podujatia sú: generálny partner pre rozvoj sociálnych inovácií Nadácia Slovenskej sporiteľne, hlavný partner Swiss Re, partneri Business Leaders Forum a Nadačný fond Kaufland, partner pre program Impact Summit #nextgen Nadačný fond Telekom.
Impact Summit je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu ImpactAS 2 – Impact Acceleration of Slovak CSOs 2 (ImpactAS II).
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovensko potrebuje väčšiu odolnosť. Impact Summit ukáže, kde ju môžeme nájsť © SITA Všetky práva vyhradené.
