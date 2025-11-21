Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elvíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. novembra 2025

Slovensko potrebuje víziu, podľa Pellegriniho treba posilniť medzigeneračnú solidaritu a spoločenský dialóg – VIDEO


Tagy: Diskusia Inovácie Moderné technológie polarizácia spoločnosti Prezident SR Slovenská ekonomika

Prezident SR Peter Pellegrini na podujatí Lepšie Slovensko 2025, ktoré zorganizoval Forbes Slovensko v ...



Zdieľať
snimka obrazovky 2025 11 21 112939 676x392 21.11.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini na podujatí Lepšie Slovensko 2025, ktoré zorganizoval Forbes Slovensko v historickej budove Národnej rady SR, zdôraznil potrebu otvárať diskusie, ktoré spájajú a hľadajú spoločnú víziu pre krajinu. „Myslím si, že sa treba viac rozprávať, viac počúvať,“ povedal Pellegrini a upozornil na rastúcu polarizáciu spoločnosti, ktorá podľa neho vyžaduje opätovné otvorenie dialógu a aktívne počúvanie.

Problém krátkodobej politiky


Prezident poukázal na problém krátkodobej politiky, keďže veľký problém našich vládnych garnitúr po vzniku Slovenskej republiky bol, že nedokázali svojím myslením presiahnuť jedno volebné obdobie, pričom často chýbala vôľa pripravovať opatrenia, ktoré by priniesli prospech aj budúcim generáciám.

Pellegrini tiež upozornil na spomaľujúci rast slovenskej ekonomiky a potrebu podpory investícií a modernizácie priemyslu. „Podľa mňa dnes najpálčivejší problém je pripraviť balík proticyklických opatrení, to znamená prorastových a motivačných,“ vysvetlil a zdôraznil význam reinvestovania ziskov firiem do rozširovania výroby a zavádzania moderných technológií.

Silnou stránkou Slovenska je podľa prezidenta jeho energetický mix, najmä produkcia jadrovej a čistej vodnej energie. „Sme lídrom, ak by sme hovorili o emisiách CO2. Na druhej strane, nie sme schopní poskytnúť slovenskému priemyslu primerané ceny energií, ktoré by z nášho priemyslu, a hlavne toho energeticky náročného, robili opäť konkurencieschopných partnerov,“ doplnil.

Inovácia a moderné technológie


Prezident zároveň vyzval podnikateľov, aby využili potenciál Slovenska v oblasti inovácií a moderných technológií. „My možno nebudeme vo všetkých oblastiach svetoví lídri vo výskume a inovácii, ale ak raz niekde nejaká špičková inovácia už existuje, tak skúsme byť aspoň európsky líder v tom, že ich budeme na Slovensku čo najrýchlejšie implementovať, zavádzať,“ uviedol Pellegrini.

Na záver zdôraznil potrebu posilniť medzigeneračnú solidaritu a spoločenský dialóg. „Aby sme konečne dokázali tejto krajine dať víziu, aby sme si vybrali pár priorít, kde to Slovensko chceme mať, aké ho chceme mať. Aby sme do diskusie o budúcnosti zapojili mladých ľudí, strednú generáciu aj seniorov,“ uzavrel prezident SR Peter Pellegrini.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Slovensko potrebuje víziu, podľa Pellegriniho treba posilniť medzigeneračnú solidaritu a spoločenský dialóg – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diskusia Inovácie Moderné technológie polarizácia spoločnosti Prezident SR Slovenská ekonomika
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zelenskyj o Trumpovom mierovom pláne diskutuje s Macronom, Starmerom a Merzom
<< predchádzajúci článok
Valčíky, emócie a veľkolepá show: André Rieu vystúpi na Slovensku aj v roku 2026

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 