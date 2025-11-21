|
21. novembra 2025
Slovensko potrebuje víziu, podľa Pellegriniho treba posilniť medzigeneračnú solidaritu a spoločenský dialóg – VIDEO
21.11.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini na podujatí Lepšie Slovensko 2025, ktoré zorganizoval Forbes Slovensko v historickej budove Národnej rady SR, zdôraznil potrebu otvárať diskusie, ktoré spájajú a hľadajú spoločnú víziu pre krajinu. „Myslím si, že sa treba viac rozprávať, viac počúvať,“ povedal Pellegrini a upozornil na rastúcu polarizáciu spoločnosti, ktorá podľa neho vyžaduje opätovné otvorenie dialógu a aktívne počúvanie.
Prezident poukázal na problém krátkodobej politiky, keďže veľký problém našich vládnych garnitúr po vzniku Slovenskej republiky bol, že nedokázali svojím myslením presiahnuť jedno volebné obdobie, pričom často chýbala vôľa pripravovať opatrenia, ktoré by priniesli prospech aj budúcim generáciám.
Pellegrini tiež upozornil na spomaľujúci rast slovenskej ekonomiky a potrebu podpory investícií a modernizácie priemyslu. „Podľa mňa dnes najpálčivejší problém je pripraviť balík proticyklických opatrení, to znamená prorastových a motivačných,“ vysvetlil a zdôraznil význam reinvestovania ziskov firiem do rozširovania výroby a zavádzania moderných technológií.
Silnou stránkou Slovenska je podľa prezidenta jeho energetický mix, najmä produkcia jadrovej a čistej vodnej energie. „Sme lídrom, ak by sme hovorili o emisiách CO2. Na druhej strane, nie sme schopní poskytnúť slovenskému priemyslu primerané ceny energií, ktoré by z nášho priemyslu, a hlavne toho energeticky náročného, robili opäť konkurencieschopných partnerov,“ doplnil.
Prezident zároveň vyzval podnikateľov, aby využili potenciál Slovenska v oblasti inovácií a moderných technológií. „My možno nebudeme vo všetkých oblastiach svetoví lídri vo výskume a inovácii, ale ak raz niekde nejaká špičková inovácia už existuje, tak skúsme byť aspoň európsky líder v tom, že ich budeme na Slovensku čo najrýchlejšie implementovať, zavádzať,“ uviedol Pellegrini.
Na záver zdôraznil potrebu posilniť medzigeneračnú solidaritu a spoločenský dialóg. „Aby sme konečne dokázali tejto krajine dať víziu, aby sme si vybrali pár priorít, kde to Slovensko chceme mať, aké ho chceme mať. Aby sme do diskusie o budúcnosti zapojili mladých ľudí, strednú generáciu aj seniorov,“ uzavrel prezident SR Peter Pellegrini.
