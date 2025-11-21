Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

21. novembra 2025

Zelenskyj o Trumpovom mierovom pláne diskutuje s Macronom, Starmerom a Merzom


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má v piatok na programe rozhovory so svojimi kľúčovými európskymi spojencami, aby prediskutovali plán USA na ukončenie ruskej ...



64a812fe076ed241181293 3 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má v piatok na programe rozhovory so svojimi kľúčovými európskymi spojencami, aby prediskutovali plán USA na ukončenie ruskej vojny. Uviedol to pre agentúru AFP vysokopostavený predstaviteľ prezidentského úradu v Kyjeve a vládny zdroj v Londýne.


So Zelenským majú hovoriť francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Friedrich Merz.

Európa a Kyjev sa snažia reagovať na to, že Spojené štáty poslali Ukrajine plán na ukončenie vojny, ktorý pravdepodobne vychádza v ústrety mnohým maximalistickým požiadavkám Moskvy.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj o Trumpovom mierovom pláne diskutuje s Macronom, Starmerom a Merzom © SITA Všetky práva vyhradené.

