Slovensko pozná nomináciu na kvalifikáciu MS 2022, chýbať v nej budú Hamšík i Rodák

Nominácia futbalovej reprezentácie Slovenska na úvodné tri zápasy kvalifikácie MS 2022 (24. - 30. 3.):

Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk)

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Milan Škriniar (Inter Miláno), Martin Valjent (RCD Mallorca), Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia), Lukáš Pauschek (ŠK Slovan Bratislava), Dávid Hancko (Sparta Praha)

Stredopoliari: Ján Greguš (Minnesota United), Albert Rusnák ml. (Real Salt Lake), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Juraj Kucka (Parma Calcio), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), László Bénes (FC Augsburg), Lukáš Haraslín (Sassuolo Calcio), Jakub Hromada (Slavia Praha), Tomáš Suslov (FC Groningen), Matúš Bero (Vitesse Arnhem)

Útočníci: Michal Ďuriš (Omonia Nikózia), Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam), Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava)

Program marcových zápasov Slovenska v kvalifikačnej H-skupine MS 2022:

24. 3. 2021 Cyprus - Slovensko (20.45 h)

27. 3. 2021 Slovensko - Malta (20.45, Trnava)

30. 3. 2021 Slovensko - Rusko (20.45, Trnava)





16.3.2021 (Webnoviny.sk) - V 27-člennej nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Štefana Tarkoviča pred blížiacim sa vstupom do kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 na Cypre (24. 3.) a doma proti Malte (27. 3.) a Rusku (30. 3.) chýbajú stredopoliar Marek Hamšík aj brankár Marek Rodák. V oboch prípadoch je dôvodom ich neúčasti v reprezentačnom tíme zranenie.Kapitán reprezentácie SR Hamšík (33) sa po prestupe do švédskeho tímu IFK Göteborg zatiaľ nedočkal prvého prípravný zápasu v novom drese, lebo si poranil lýtko. Podľa Tarkoviča mimo hry by mal byť asi štyri týždne. V prípade brankára anglického Fulhama Rodáka je problémom prst na ruke."Marek ani nie je v plnohodnotnom tréningovom procese. Nemalo zmysel ho ťahať na zraz reprezentácie. Už na novembrovom zraze som povedal, že hráči, ktorí nie sú zdravotne v poriadku, nemôžu podať adekvátny výkon. Žiaľ, zranenia patria k futbalu," skonštatoval Štefan Tarkovič na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.Reprezentačný tréner zároveň informoval médiá, že obranca Peter Pekarík má od svojho nemeckého zamestnávateľa Herthy Berlín povolený len výjazd na súboj na Cypre. Ďalšie dva kvalifikačné zápasy Slovákov na domácej pôjde budú z dôvodu koronavírusových opatrení v Nemecku bez neho."Hertha nesúhlasí s tým, aby ich hráč prekročil hranice Slovenska. Ja to ako reprezentačný tréner nemôžem ovplyvniť, iba to akceptovať, keďže v tomto prípade sú príkazy nemeckých orgánov nadriadené pravidlám UEFA o uvoľňovaní hráčov. Myslím si, že to nie je športovo objektívne. Z ďalších nemeckých klubov také informácie zatiaľ nemám, ale môže sa to ešte zmeniť," vysvetlil Tarkovič, ktorý narážal aj na Ondreja Dudu z Kolína nad Rýnom a Lászlóa Bénesa z FC Augsburg.Celkovo sa v slovenskej nominácii ocitli traja brankári, ôsmi obrancovia, trinásti stredopoliari a traja útočníci. Z najvyššej slovenskej súťaže v nej figuruje len štvorica z majstrovského Slovana Bratislava - brankár Dominik Greif , obranca Lukáš Pauschek , stredopoliar Vladimír Weiss a útočník Dávid Strelec Ďalšími súpermi Slovákov v kvalifikácii MS 2022 budú reprezentačné výbery Chorvátska a Slovinska. Kvalifikácia bude pokračovať po marcovom úvode až v jeseni septembrovými duelmi, v ktorých sa slovenskí futbalisti predstavia v Slovinsku a doma proti Chorvátsku a Cypru. Boje o účasť na šampionát v Katare ukončia 11. novembra doma proti Slovinsku a o tri dni neskôr na Malte.Priamy postup na MS 2022 do Kataru si vybojujú len víťazi desiatich európskych skupín. Tímy z druhých miest dostanú šancu v marci 2022 po boku dvoch víťazov skupín z Ligy národov 2020/2021, ktorí v kvalifikácii MS 2022 neskončili vo svojej skupine na prvých dvoch priečkach. Žreb z tucta týchto tímov určí tri štvorice. Najprv nastúpia proti sebe v semifinále a víťazi vo finále. Traja úspešní finalisti sa predstavia na MS 2022.