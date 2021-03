Wang Jang si vybojoval olympijskú miestenku do Tokia, veľkú šancu má ešte aj Balážová s Pištejom

Chce vydať zo seba maximum

Ostatní kandidáti vypadli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v stolnom tenise Wang Jang je si vybojoval miestenku na OH v Tokiu. V katarskej Dauhe uspel vo finále 1. fázy kvalifikácie dvojhry mužov, v ktorom si poradil s Grékom Panagiotisom Gionisom 4:2 (-3, 5, 9, -6, 6, 7). Okrem slovenského reprezentanta sa zo zisku olympijskej miestenky tešia aj Čech Lubomír Jančařík a Maďar Bence Majoros.Dvadsaťpäťročný rodák z čínskeho An-chuej v utorok predpoludním síce prehral prvý set pomerne hladko 3:11, no potom uspel v druhom aj treťom dejstve. Grék neskôr vyrovnal na 2:2, avšak Wang Jang získal vo svoj prospech ďalšie dva sety a teší sa z olympijskej účasti v Tokiu.Pod piatimi kruhmi štartoval čínsky rodák aj v roku 2016 v brazílskom Riu de Janeiro. Wang Jang je prvý reprezentant SR v stolnom tenise s miestenkou na OH v Tokiu."Som veľmi šťastný, že sa mi podarilo vybojovať si miestenku do Tokia. Tvrdo som na tom pracoval, v Katare som bojoval každý deň o túto možnosť. Ďakujem každému, kto veril v moje schopnosti. Môžem sľúbiť, že v Tokiu zo seba vydám maximum," povedal Wang Jang vo videu zverejnenom na facebooku Slovenského stolnotenisového zväzu.Ak by Wang Jang neuspel v utorkovom finále 1. fázy kvalifikácie, mal by šancu aj v 2. fáze kvalifikácie prípadne neskôr na kontinentálnom kvalifikačnom turnaji.Ďalší slovenskí ašpiranti Barbora Balážová Tatiana Kukuľková aj Ľubomír Pištej vypadli v prvej fáze kvalifikácie už v nedeľu, stále však majú možnosť postúpiť do Tokia. V druhej polovici apríla ich čaká európsky kvalifikačný turnaj v Portugalsku, kde bude v hre päť miest vo dvojhre pre mužov a štyri pre ženy.Pod päť kruhov bude možné dostať sa aj prostredníctvom postavenia v rebríčku - právo štartu v Tokiu takto získa po osem singlistov a singlistiek a päť miešaných dvojíc. Veľkú šancu má slovenský mix Balážová - Pištej.