Slovensko prehralo na Ukrajine v Lige národov 0:1

Na snímke v popredí trojica slovenských hráčov sprava Tomáš Hubočan, Marek Hamšík a Albert Rusnák, v pozadí gólová radosť Ukrajincov po premenenom pokutovom kope v zápase Ligy národov B-divízie Ukrajina - Slovensko 9. septembra 2018 v Ľvove. Foto: TASR - Martin Bumann Foto: TASR - Martin Bumann

Ľvov 9. septembra (TASR) - Futbalisti Slovenska prehrali v nedeľnom stretnutí 1. skupiny B-dívizie Ligy národov na pôde Ukrajiny 0:1. Andrij Jarmolenko rozhodol o výsledku v 80. minúte z jedenástky. Premiéra zverencov Jána Kozáka v novej reprezentačnej súťaži sa pre ukrajinský trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) odohrala vo Ľvove za zatvorenými dverami. Ukrajina je na čele tabuľky so šiestimi bodmi, Slovensko a Česko sú po prehrách s týmto súperom bez bodu.80. Jarmolenko (z 11 m).Konopľanka, Sydorčuk - Hubočan, Duda.Sidiropoulos - Kostaras, Dimitriadis (všetci Gréc.),Pjatov - Karavajev, Rakickij, Burda, Matvijenko - Stepanenko (86. Sydorčuk) - Jarmolenko, Marlos, Malinovskij (71. Zinčenko), Konopľanka (78. Cygankov) - JaremčukDúbravka - Šatka, Škrtel, Škriniar, Hubočan - Lobotka - Mak, Kucka (78. Greguš), Hamšík, Weiss (70. Rusnák) - Nemec (64. Duda)Ukrajinci boli spočiatku strelecky aktívnejší, pokusy Konopľanku ani Stepanenka však nesmerovali na slovenskú bránku. Slováci, najmä Hamšík s Weissom, sa snažili o kombináciu, no príliš nezamestnávali domácu defenzívu. Jednotvárnym útokom oboch tímov chýbal moment prekvapenia a akcie sa končili skôr, než z nich vznikli naozaj nebezpečné situácie. Prvá vážna šanca prišla v 23. minúte, keď odcentroval Šatka a Nemec hlavičkoval vedľa ukrajinskej bránky. Neskôr sa po rohovom kope dostal ku strele Rakickij, Slováci zblokovali loptu a zabránili nebezpečenstvu pred Dúbravkom, ktorý si potom poradil so zakončením Jaremčuka. Malinovskij sa z veľkej diaľky prezentoval priamym kopom nad brvno, to bola záverečná príležitosť úvodného dejstva.Taktický zápas pokračoval aj po zmene strán. Škrtel odvrátil Malinovského strieľaný center z priameho kopu na roh, na opačnej strane zasiahol brankár Pjatov pred nabiehajúcim Makom. Dúbravka nepripustil komplikácie po priamom kope Rakického a zneškodnil center Matvijenka aj pokus Stepanenka z druhej vlny. Slováci vystriedali po viac než hodine hry, keď Duda nahradil hrotového útočníka Nemca. Nový muž na ihrisku bol na svojej pozícii aktívny a vybojoval niekoľko súbojov, oživenie mal doniesť aj Rusnák, ktorý onedlho vystriedal Weissa. Slováci sa v ďalšej fáze museli brániť centrom domácich, čo sa im podarilo, ale v ofenzíve si nevypracovali šancu na zmenu stavu. Tú dostali Ukrajinci v 80. minúte po zákroku Škriniara na striedajúceho Cygankova v šestnástke, Jarmolenko premenil jedenástku, hoci si Dúbravka siahol na loptu. Slováci boli najbližšie k vyrovnaniu v 89. minúte po rohovom kope, ale domáci v závere ubránili náskok a pripísali si druhé víťazstvo v LN.1. Ukrajina 2 2 0 0 3:1 62. Česko 1 0 0 1 1:2 03. Slovensko 1 0 0 1 0:1 0