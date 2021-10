Slovensko prejde na zimný čas, nezabudnite si prestaviť ručičky na hodinách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.10.2021 (Webnoviny.sk) - V noci zo soboty 30. októbra na nedeľu 31. októbra prejdú obyvatelia Slovenska na zimný čas. O 3:00 sa posunú hodiny o hodinu späť, teda na 2:00. Slováci si tak pospia o hodinu dlhšie. Informuje o tom webový portál iMeteo.sk.Rozlišovanie zimného a letného času tak ostáva v platnosti aj naďalej, keďže dohoda v Európskej únii sa zatiaľ nezrodila. Zrušenie striedania letného a zimného času sa nateraz opäť odkladá, a to najmenej do roku 2027.Európska únia ešte v roku 2018 avizovala, že dôjde k zrušeniu striedania času. V lete 2018 prebehla online anketa občanov Európskej únie, kde sa náhodne ľudí pýtali, ktorý čas preferujú. Výsledkom ankety bolo, že väčšina ľudí by si ponechala letný čas, aj keď jednotlivé vlády by skôr preferovali ponechanie zimného času.