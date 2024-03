Slovensko preukazuje neochvejnú oddanosť a prispieva ku kolektívnej bezpečnosti, vyzdvihlo NATO

29.3.2024 (SITA.sk) - Slovensko je cenný spojenec v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorý pomáha posilniť jej kolektívnu bezpečnosť. Pre agentúru SITA to pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do obrannej aliancie uviedla predstaviteľka tlačového oddelenia NATO.Ako poukázala, Slovensko hostí medzinárodnú bojovú skupinu NATO a slúži aj ako uzol pre údržbu ukrajinského vojenského vybavenia. Krajina tiež prispieva na kolektívnu obranu aj tým, že investuje do obrany dve percentá jej hrubého domáceho produktu.„Slovensko už 20 rokov preukazuje neochvejnú oddanosť NATO. Keďže čelíme nebezpečnejšiemu svetu, vďaka našej transatlantickej aliancii sme všetci bezpečnejší a viac v bezpečí," vyjadrila sa predstaviteľka NATO.Prístupové rokovania do NATO začalo Slovensko v roku 2002. Oficiálne sa stalo členom aliancie 29. marca 2004 spolu s Bulharskom, Estónskom, Lotyšskom, Litvou, Rumunskom a Slovinskom. Podľa webstránky NATO je to najväčšia vlna rozširovania teraz už 32-člennej aliancie v jej histórii.