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18. júla 2026
Slovensko prevzalo predsedníctvo Európskej siete Pamäť a solidarita, ktorá podporuje dialóg o dejinách Európy 20. storočia
Tagy: Dejiny Predsedníctvo Projekt
Súčasťou programu slovenského predsedníctva budú aj medzinárodné projekty zamerané na vzdelávanie. Slovenská republika zastúpená
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18.7.2026 (SITA.sk) - Súčasťou programu slovenského predsedníctva budú aj medzinárodné projekty zamerané na vzdelávanie.
Slovenská republika zastúpená Ústavom pamäti národa (ÚPN) prevzala od júla predsedníctvo v Európskej sieti Pamäť a solidarita (ENRS). Predsedom Riadiaceho výboru ENRS, ktorý je najvyšším rozhodovacím orgánom siete, sa stal predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš. Európska sieť Pamäť a solidarita je medzinárodnou iniciatívou Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Českej republiky. Od roku 2005 podporuje dialóg o dejinách Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte.
V spolupráci s Ústavom pamäti národa zorganizovala ENRS koncom mája tohto roka v Bratislave medzinárodné sympózium Pamäť ako nástroj konfliktu: fakty, dezinformácie a politika pamäte, na ktorom sa zišlo približne 200 odborníkov z Európy a zámoria.
Počas slovenského predsedníctva ENRS okrem iných podujatí zorganizuje v Rumunsku konferenciu o prenose traumatických spomienok a o ich vplyve na kultúru pamäte a v Španielsku vzdelávací projekt Zvuk v tichu, v rámci ktorého stredoškolskí študenti z viacerých krajín na workshope umelecky spracujú svoje pocity z návštevy miest spojených s perzekúciou obyvateľstva.
Súčasťou programu slovenského predsedníctva budú aj medzinárodné projekty zamerané na vzdelávanie. Projekt Dialóg vo vzdelávaní ponúkne sériu špecializovaných workshopov pre pedagógov s cieľom podporiť prevenciu polarizácie a nenávistných prejavov. Začne sa aj štvorročný projekt V labyrinte veľkých dejín. Skúsenosti detí v 20. storočí, ktorý prostredníctvom špecializovanej webovej platformy sprístupní svedectvá detí o vojnách, krízach a skúsenostiach s totalitnými režimami v európskych dejinách 20. storočia.
Slovensko má zastúpenie aj v ďalších orgánoch ENRS. Členmi Vedeckej rady ENRS sú Marína Zavacká a Martin Pekár, v Poradnom výbore ENRS pôsobia Oľga Gyárfášová a Martin Bútora.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko prevzalo predsedníctvo Európskej siete Pamäť a solidarita, ktorá podporuje dialóg o dejinách Európy 20. storočia © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská republika zastúpená Ústavom pamäti národa (ÚPN) prevzala od júla predsedníctvo v Európskej sieti Pamäť a solidarita (ENRS). Predsedom Riadiaceho výboru ENRS, ktorý je najvyšším rozhodovacím orgánom siete, sa stal predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš. Európska sieť Pamäť a solidarita je medzinárodnou iniciatívou Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Českej republiky. Od roku 2005 podporuje dialóg o dejinách Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte.
V spolupráci s Ústavom pamäti národa zorganizovala ENRS koncom mája tohto roka v Bratislave medzinárodné sympózium Pamäť ako nástroj konfliktu: fakty, dezinformácie a politika pamäte, na ktorom sa zišlo približne 200 odborníkov z Európy a zámoria.
Počas slovenského predsedníctva ENRS okrem iných podujatí zorganizuje v Rumunsku konferenciu o prenose traumatických spomienok a o ich vplyve na kultúru pamäte a v Španielsku vzdelávací projekt Zvuk v tichu, v rámci ktorého stredoškolskí študenti z viacerých krajín na workshope umelecky spracujú svoje pocity z návštevy miest spojených s perzekúciou obyvateľstva.
Súčasťou programu slovenského predsedníctva budú aj medzinárodné projekty zamerané na vzdelávanie. Projekt Dialóg vo vzdelávaní ponúkne sériu špecializovaných workshopov pre pedagógov s cieľom podporiť prevenciu polarizácie a nenávistných prejavov. Začne sa aj štvorročný projekt V labyrinte veľkých dejín. Skúsenosti detí v 20. storočí, ktorý prostredníctvom špecializovanej webovej platformy sprístupní svedectvá detí o vojnách, krízach a skúsenostiach s totalitnými režimami v európskych dejinách 20. storočia.
Slovensko má zastúpenie aj v ďalších orgánoch ENRS. Členmi Vedeckej rady ENRS sú Marína Zavacká a Martin Pekár, v Poradnom výbore ENRS pôsobia Oľga Gyárfášová a Martin Bútora.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko prevzalo predsedníctvo Európskej siete Pamäť a solidarita, ktorá podporuje dialóg o dejinách Európy 20. storočia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dejiny Predsedníctvo Projekt
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