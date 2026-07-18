Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 18.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kamila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. júla 2026

Slovensko prevzalo predsedníctvo Európskej siete Pamäť a solidarita, ktorá podporuje dialóg o dejinách Európy 20. storočia


Tagy: Dejiny Predsedníctvo Projekt

Súčasťou programu slovenského predsedníctva budú aj medzinárodné projekty zamerané na vzdelávanie. Slovenská republika zastúpená



Zdieľať
18.7.2026 (SITA.sk) - Súčasťou programu slovenského predsedníctva budú aj medzinárodné projekty zamerané na vzdelávanie.


Slovenská republika zastúpená Ústavom pamäti národa (ÚPN) prevzala od júla predsedníctvo v Európskej sieti Pamäť a solidarita (ENRS). Predsedom Riadiaceho výboru ENRS, ktorý je najvyšším rozhodovacím orgánom siete, sa stal predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš. Európska sieť Pamäť a solidarita je medzinárodnou iniciatívou Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovenska, Rumunska a Českej republiky. Od roku 2005 podporuje dialóg o dejinách Európy 20. storočia a rozvoj európskej kultúry pamäte.

V spolupráci s Ústavom pamäti národa zorganizovala ENRS koncom mája tohto roka v Bratislave medzinárodné sympózium Pamäť ako nástroj konfliktu: fakty, dezinformácie a politika pamäte, na ktorom sa zišlo približne 200 odborníkov z Európy a zámoria.

Počas slovenského predsedníctva ENRS okrem iných podujatí zorganizuje v Rumunsku konferenciu o prenose traumatických spomienok a o ich vplyve na kultúru pamäte a v Španielsku vzdelávací projekt Zvuk v tichu, v rámci ktorého stredoškolskí študenti z viacerých krajín na workshope umelecky spracujú svoje pocity z návštevy miest spojených s perzekúciou obyvateľstva.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Súčasťou programu slovenského predsedníctva budú aj medzinárodné projekty zamerané na vzdelávanie. Projekt Dialóg vo vzdelávaní ponúkne sériu špecializovaných workshopov pre pedagógov s cieľom podporiť prevenciu polarizácie a nenávistných prejavov. Začne sa aj štvorročný projekt V labyrinte veľkých dejín. Skúsenosti detí v 20. storočí, ktorý prostredníctvom špecializovanej webovej platformy sprístupní svedectvá detí o vojnách, krízach a skúsenostiach s totalitnými režimami v európskych dejinách 20. storočia.


Slovensko má zastúpenie aj v ďalších orgánoch ENRS. Členmi Vedeckej rady ENRS sú Marína Zavacká a Martin Pekár, v Poradnom výbore ENRS pôsobia Oľga Gyárfášová a Martin Bútora.




Zdroj: SITA.sk - Slovensko prevzalo predsedníctvo Európskej siete Pamäť a solidarita, ktorá podporuje dialóg o dejinách Európy 20. storočia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dejiny Predsedníctvo Projekt
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Do Pekingu a Moskvy na vojenskú prehliadku áno, ale do Paríža nie – ďalšia premrhaná príležitosť vymaniť sa z izolácie – KOMENTÁR
<< predchádzajúci článok
Pri iránskych útokoch zahynuli dvaja americkí vojaci, Irán hrozí USA „nezabudnuteľnými lekciami“

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 