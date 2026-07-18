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18. júla 2026

Pri iránskych útokoch zahynuli dvaja americkí vojaci, Irán hrozí USA „nezabudnuteľnými lekciami“


Tagy: Americké základne iránske útoky Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Modžtaba Chameneí tvrdí, že Washington porušil dohodu o ukončení vojny, a varuje Spojené štáty pred ďalšími následkami. Dvaja americkí vojaci zahynuli a ďalší je nezvestný po piatkových ...



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aptopix_iran_war_71575 676x451 18.7.2026 (SITA.sk) - Modžtaba Chameneí tvrdí, že Washington porušil dohodu o ukončení vojny, a varuje Spojené štáty pred ďalšími následkami.


Dvaja americkí vojaci zahynuli a ďalší je nezvestný po piatkových raketových a dronových útokoch Iránu na americké a spojenecké sily v Jordánsku.

Oznámilo to v sobotu Centrálne velenie americkej armády (CENTCOM). Zároveň sa opäť vyostrila rétorika medzi Teheránom a Washingtonom, keď iránsky najvyšší vodca Modžtaba Chameneí pohrozil Spojeným štátom „nezabudnuteľnými lekciami“.

Ďalší štyria zranení


CENTCOM uviedlo, že americké a spojenecké jednotky v piatok odrážali iránske útoky balistickými raketami a bezpilotnými lietadlami.

Okrem dvoch zabitých vojakov je jeden príslušník ozbrojených síl nezvestný a ďalších štyroch so zraneniami previezli do nemocníc v Jordánsku.

Chameneí vo vyhlásení odvysielanom iránskou štátnou televíziou obvinil Spojené štáty z porušenia rámcovej dohody o ukončení vojny.

„Teraz, keď sa americký nepriateľ usiluje podnecovať vojnu a niesť jej najvážnejšie dôsledky, mal by vedieť, že drahý iránsky národ a os odporu mu majú pripravené nezabudnuteľné lekcie,“ vyhlásil.

Podpis amerického prezidenta


Podľa iránskeho najvyššieho vodcu americké útoky napriek uzavretej dohode opäť ukázali, že „podpis amerického prezidenta nemá nijakú hodnotu“.

Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa opäť vystupňovalo po sérii vzájomných útokov, ktoré podľa oboch strán predstavujú odpoveď na predchádzajúce vojenské akcie protivníka.


Zdroj: SITA.sk - Pri iránskych útokoch zahynuli dvaja americkí vojaci, Irán hrozí USA „nezabudnuteľnými lekciami“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americké základne iránske útoky Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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