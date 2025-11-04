|
Utorok 4.11.2025
|
04. novembra 2025
Slovensko prišlo o veľkého umelca, Igor Hrabinský zomrel po tragickej nehode v Bratislave
Vo veku 90 rokov dnes tragicky zomrel herec a režisér Igor Hrabinský. Ako informovala STVR, ...
4.11.2025 (SITA.sk) - Vo veku 90 rokov dnes tragicky zomrel herec a režisér Igor Hrabinský. Ako informovala STVR, podľahol zraneniam po dopravnej nehode na zastávke MHD v Karlovej Vsi, kde ho zrazila električka. Nehoda sa stala v pondelok.
V rokoch 1957 - 80 bol hercom v Divadle SNP v Martine, potom pôsobil ako režisér bratislavského rozhlasu. „Odborníci o ňom napísali, že bol najvýraznejším hercom martinského súboru. Spomenieme si naňho aj v Rádiu Regina v utorok o 13:49,“ informoval redaktor publicistiky Slovenského rozhlasu v Bratislave Martin Jurčo.
Igor Hrabinský sa narodil 7. augusta 1935 v Bratislave. Prvé dramatické role hral už ako dieťa u Saleziánov na bratislavskej Trnávke. V gymnaziálnom krúžku hral a režíroval najmä celovečerné hry Jozefa Gregora Tajovského. V divadelnej práci pokračoval v Divadle mladých v Bratislave.
Ako študent spolupracoval najmä pri nahrávaní rozhlasových hier v Československom rozhlase v Bratislave. Po ukončení VŠMU sa stáva členom Divadla SNP v Martine 1957 - 1980. Patril k predstaviteľom moderného analytického herectva. Široké rozpätie výrazových prostriedkov mu umožnilo rovnako pôsobivo sa uplatniť v komédiách i tragédiách. S rozhlasom spolupracoval ako herec DSNP Martin a od roku 1980 až do odchodu do dôchodku sa venoval rozhlasovej réžii.
V dabingu pracoval pre TV Bratislava a Košice. Pod vedením režisérov ako Miloš Pietor, Ivan Petrovický, Stanislav Párnický či Emil Horváth vytvoril desiatky televíznych postáv. Pri filmovej tvorbe sa meno Hrabinského spája s takými osobnosťami ako Andrej Lettrich, Jurij Ozerov a Štefan Uher (Dolina, Keby som mal pušku).
Pedagogickej práci sa venoval hneď po skončení VŠMU. Na Pedagogickom inštitúte v Martine viedol estetický seminár a neskôr bol spoluzakladateľ Literárno-dramatického odboru ĽŠU v Martine. V roku 1985 začal budovať hudobno-dramatický odbor, ktorý má desiatky úspešných absolventov v SND v Bratislave, DJP v Trnave, DAB v Nitre, ako aj iných oblastiach našej kultúry.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko prišlo o veľkého umelca, Igor Hrabinský zomrel po tragickej nehode v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.
Začiatky mal už v detstve
Spolupracoval s významnými režisérmi
