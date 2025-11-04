Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 4.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Karol
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Bezkonkurenčná rýchlosť dodávok originálnych dielov prináša zákazníkom značky Škoda servis bez zbytočných prestojov


Tagy: PR servis

98 % originálnych náhradných dielov Škoda je doručených do autorizovaného servisu do 24 hodín od objednania Škoda Parts Center v Mladej Boleslavi ročne ...



Zdieľať
skoda_nd 76 676x451 4.11.2025 (SITA.sk) -


  • 98 % originálnych náhradných dielov Škoda je doručených do autorizovaného servisu do 24 hodín od objednania

  • Škoda Parts Center v Mladej Boleslavi ročne spracuje viac ako 7,1 milióna objednávok dielov a príslušenstva



Značka Škoda potvrdzuje svoje dlhodobé zameranie na spokojnosť zákazníkov nielen pri kúpe vozidla, ale aj počas celej jeho životnosti. Kľúčovú úlohu v tom zohráva unikátny logistický systém Škoda Parts Center, ktorý zabezpečuje, že 98 % originálnych náhradných dielov Škoda je doručených do autorizovaných servisov do 24 hodín od objednania. Tento špičkový logistický koncept je súčasťou hodnoty, ktorú zákazník získava v cene autorizovaného servisu. Rýchla dostupnosť dielov minimalizuje čas, ktorý vozidlo strávi v servise, a tým znižuje prestoje vozidiel – či už ide o firemných klientov, alebo bežných motoristov.

"Našim cieľom je, aby zákazník značky Škoda mohol opäť čo najskôr vyraziť na cestu. Rýchlosť a spoľahlivosť servisu je rovnako dôležitá ako kvalita samotného vozidla," hovorí Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb zo spoločnosti Škoda Auto Slovensko.



Škoda Parts Center: logistická veľmoc v službách zákazníkov


Škoda Parts Center v Mladej Boleslavi patrí k najmodernejším logistickým centrám svojho druhu v Európe. Ročne spracuje a expeduje viac než 7,1 milióna objednávok originálnych dielov a príslušenstva Škoda. Skladový areál zaujme aj svojimi rozmermi – najvyššia skladová budova s regálmi meria 42 metrov a pojme až 40 000 paliet tovaru.

Odtiaľto smerujú originálne diely a príslušenstvo k:



  • 107 importérom značky Škoda po celom svete,

  • takmer 300 autorizovaným servisom a obchodným partnerom v Českej republike,

  • viac než 100 autorizovaným servisom a obchodným partnerom na Slovensku,

  • a vyše 60 partnerom v pobaltských krajinách.


Okrem exkluzívnych dielov pre vozidlá Škoda sa z centra distribuuje aj identický tovar, ktorý Škoda odoberá zo závodu v Kasseli.

Rýchlosť, efektivita a spoľahlivosť – základ spokojnosti zákazníkov


Logistická sieť Škoda Parts Center umožňuje nielen rýchle dodávky, ale aj vysokú úroveň spoľahlivosti a presnosti. Systémy sledovania zásob a automatizácie logistiky zaručujú, že správny diel sa vždy dostane na správne miesto v správnom čase.

Vďaka tomu je autorizovaný servis Škoda nielen zárukou kvality a bezpečnosti, ale aj symbolom efektívnosti a komfortu pre zákazníkov, ktorí očakávajú profesionálny prístup a minimálne obmedzenia v mobilite.

Viac informácií nájdete na www.skoda-auto.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Bezkonkurenčná rýchlosť dodávok originálnych dielov prináša zákazníkom značky Škoda servis bez zbytočných prestojov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR servis
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V priebehu októbra Rusi na Ukrajinu zhodili viac ako 5 300 navádzaných bômb
<< predchádzajúci článok
Slovensko prišlo o veľkého umelca, Igor Hrabinský zomrel po tragickej nehode v Bratislave

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 