Slovensko reformy potrebuje, implementáciou plánu obnovy sa bude zaoberať celá vláda

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.4.2021 (Webnoviny.sk) - Plán obnovy bude implementačnou aktivitou celej vlády na čele s premiérom. Predseda vlády Eduard Heger to v stredu po rokovaní vlády skonštatoval k otázke, či si plán obnovy, čo by bývalý minister financií, „vezme so sebou“. Konečný termín pre zaslanie finálnej verzie plánu je pre všetky členské krajiny Európskej únie rovnaký, a to 30. apríl.„Plán obnovy nie je vec jedného človeka,“ povedal Heger. Podľa neho ide o „veľkú vec“, keďže na Slovensku sa o reformách dlhé roky ani nechyrovalo. Pretože vládam Roberta Fica nezáležalo podľa Hegera na reformách. „Mali iné záujmy, teda vyjedať to, čo ľudia do rozpočtu priniesli. Slovensko zatiahli zlým smerom,“ pokračoval Heger.Eduard Heger doplnil, že Slovensko zároveň nemá dobré meno a ani dobre nastavené mechanizmy na čerpanie eurofondov. Peňazí je podľa neho viac, ako je krajina schopná dostať do ekonomiky. A aj pri pláne obnovy toto riziko podľa Hegera zvažovali. „Ja ako premiér budem dbať na to, aby všetko išlo podľa plánu,“ dodal Heger.