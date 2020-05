Slovensko sa dostalo do Top 5 krajín, v ktorých domácnostiach žije viac dospelých ako detí

Viac ako 1,5-milióna Slovákov žije v domácnosti s dieťaťom

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko v rámci krajín Európskej únie (EÚ) patrí k štátom s najväčším podielom dospelých žijúcich v domácnostiach s deťmi. Takmer 40 percent dospelej slovenskej populácie žije v domácnosti s minimálne jedným dieťaťom. Vyplýva to z údajov Eurostatu za rok 2019, ktoré spracovala analytička Wood & Company Eva Sadovská.Počet dospelých žijúcich v rodinách s deťmi, kde všetci dospelí pracujú, bol na Slovensku v roku 2019 evidovaný na úrovni 787-tisíc.Analytička poukázala, že zatvorenie škôlok a škôl bolo jedným z prvých opatrení, ktoré zaviedlo Slovensko v boji proti šíreniu ochorenia Covid-19. Deti sú doma od 16. marca, teda vyše dvoch mesiacov.Najviac, takmer 800-tisíc dospelých, žije na Slovensku v domácnostiach s jedným dieťaťom.V domácnosti s tromi a viac deťmi žilo 205-tisíc dospelých.V percentuálnom vyjadrení ide o 39 percent dospelej slovenskej populácie. Ako v analýze poznamenala, obdobie s deťmi doma je zrejme najnáročnejšie pre tie domácnosti, v ktorých všetci dospelí pracujú.„Počet dospelých žijúcich v takýchto rodinách bol na Slovensku v roku 2019 evidovaný na úrovni 787-tisíc. Práve v prípade takýchto domácností jeden z rodičov zrejme musí čerpať OČR alebo pracovať z domu,“ priblížila.Poznamenala, že kým OČR znamená pokles príjmov pre domácnosť, home office rodiča je zase ťažšie skĺbiteľný so starostlivosťou o dieťa alebo jeho domácou výučbou.Z pohľadu veku dieťaťa prevládajú domácnosti, v ktorých má najmladšie menej ako šesť rokov. Eurostat zaznamenal 615-tisíc dospelých obyvateľov SR žijúcich v takýchto domácnostiach.Analytička vysvetľuje, že ide o vek, kedy si dieťa vyžaduje veľa pozornosti, a o to náročnejšie je skĺbiť pobyt doma napríklad s homeofficom.V domácnostiach, kde najmladšie dieťa má šesť až 11 rokov, žilo 411-tisíc Slovákov.V tomto veku je podľa analytičky potrebná pomoc pri domácom vzdelávaní. Veľký počet dospelých, 606-tisíc, žije v domácnostiach, kde najmladšie dieťa má viac ako 12 rokov.Podľa Eurostatu spomedzi krajín EÚ má Slovensko piaty najväčší podiel dospelých, ktorí žijú v domácnostiach s deťmi.Najvyšší podiel majú v Rumunsku. Počet dospelých žijúcich v takýchto domácnostiach je 42 percent. Za nimi nasledujú Íri s podielom 41 percent a Poliaci s podielom 40 percent.Podobne ako Slováci sú na tom aj Luxemburčania s podielom na úrovni 39 percent.Naopak, Fínsko s 26 percentami a Nemecko s 27 percentami patrí ku krajinami s najnižším počtom dospelých žijúcich v domácnosti s deťmi. Priemer európskych krajín je 33 percent.