Slovensko sa môže zotaviť rýchlejšie. Na daniach od právnických osôb vybralo viac, ako sa čakalo

17.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko na daniach z príjmov právnických osôb vybralo za minulý rok viac peňazí, ako sa čakalo. Po skončení finančnej krízy spôsobenej koronavírusom sa preto krajina bude môcť z jej následkov zotaviť finančne rýchlejšie. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre financie a rozpočet Marián Viskupič SaS ).Štátny rozpočet pre budúci rok vo svojom návrhu počíta iba so zvýšením platov pre zdravotníkov.Podľa Viskupiča je však možné, že okrem platov v zdravotníctve porastú aj platy učiteľov, hasičov, policajtov či vojakov. Prípadný nárast miezd v ostatných odvetviach štátnej a verejnej správy bude závisieť od výsledkov kolektívneho vyjednávania.Podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislav Kamenický Smer-SD ) uviedol, že vláda mohla rátať so zvyšovaním ich platov v rámci štátneho rozpočtu na rok 2022. Peniaze na ne mohla podľa Kamenického získať tak, že by ich nerozdala v rámci očkovacej lotérie alebo očkovacej prémie, ktorú vláda udeľuje ľuďom v rámci očkovania proti ochoreniu COVID-19.