Slovensko sa na EXPO 2025 v Osake bude opierať o viaceré témy, venovať sa chce aj inováciám

Všetko bude v digitálnej forme

V Japonsku je záujem aj o víno

14.11.2024 (SITA.sk) - Slovenská republika bude mať zastúpenie na prestížnej Svetovej výstave EXPO 2025 v japonskej Osake . Medzinárodné podujatie odštartuje 13. apríla budúceho roka a naša krajina na ňom nebude počas celého polročného cyklu chýbať.Naša krajina sa bude na WORLD EXPO 2025 opierať o tieto témy: voda, víno, čistý priemysel, zdravie, inovácie, chuť regiónov, hrou k poznávaniu, šport ako motivácia, obnova a ochrana dedičstva, umenie a móda. Vizualizácia slovenskej výstavnej plochy sa bude meniť podľa aktuálnej témy.Ako v RTVS informovala generálna riaditeľka národnej organizácie SLOVAKIA TRAVEL Ivana Vala Magátová, Japonci sú veľmi hravý národ, preto pri vstupe do nášho pavilónu bude prístupný QR kód, ktorý si návštevníci zoskenujú a môžu hrať hru, prostredníctvom ktorej sa dostanú na Slovensko, budú navštevovať jednotlivé lokality a budú odhaľovať, čo v ktorých našich regiónoch je zaujímavé. Naša expozícia bude veľmi technicky zameraná. My nebudeme mať tam v reále exponáty, ale všetko bude v digitálnej forme.Slovensko sa v rámci svojho pavilónu bude venovať aj inováciám, vede a výskumu. "My by sme radi na túto tému urobili aj konferenciu, kde by sme chceli prizvať odborníkov zo Slovenska, aby prezentovali svoje inovačné zámery, ktoré by mohli nájsť odozvu u japonskej strany. Našim zámerom je to, aby takáto spolupráca ďalej pokračovala."Podľa Vala Magátovej sa Slovensko bude prezentovať aj gastronómiou. Okrem toho je v Japonsku záujem aj o víno, pričom viacero firiem už začalo voziť víno zo Slovenska. V rámci spoločného plánu Európskej únie máme v pláne spájať sa pri spoločných prezentáciách napríklad s Chorvátskom, Slovinskom či Talianskom.Japonsko pri príležitosti svetovej výstavy venuje Slovensku na Expe 2025 unikátnu poštovú známku. Objaví sa na nej Bojnický zámok a čičmiansky vzor."Japonci majú veľmi radi hrady a zámky, preto sme sa dali inšpirovať tým, že sme hľadali v tejto oblasti a zdalo sa nám, že práve tie Bojnice sú nejaké unikátne a rozprávkové, také, ktoré vzbudzujú nejakú zvedavosť ale aj majú svoje čaro," dodala Vala Magátová.