Slovensko sa nachádza v „dátovom pekle“ a prevláda britský variant koronavírusu (video)

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Matematik Richard Kollár po rokovaní v prezidentskom paláci upozornil, že analytikom chýbajú kľúčové dáta o epidemickom stave, a to napríklad o veku pacientov, efektivite trasovania, tiež o tom, kde sa ľudia nakazili alebo či je bezpečné chodiť do obchodu a MHD.Podľa Kollára je Slovensko „v dátovom pekle“, keďže bez dát nie je jasné, či Slovensko čaká ďalšia vlna pandémie.Virológ Boris Klempa konštatoval, že britský variant koronavírusu na Slovensku prevláda a ešte bude stúpať. Pri brazílskom a juhoafrickom variante vníma vyššiu pravdepodobnosť reinfekcie a menšiu účinnosť vakcíny. Podotkol, že juhoafrická mutácia sa mohla na Slovensku rozšíriť. Tento variant sa potvrdil napríklad v susednom Rakúsku.Prezidentka Zuzana Čaputová po stretnutí s odborníkmi konštatovala, že pandemická situácia na Slovensku je mimoriadne závažná. Vo svojom príhovore na úvod poukázala na to, že Slovensko v utorok prekročilo hranicu 6-tisíc úmrtí na koronavírus