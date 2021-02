COVID automat opäť prefarbil Slovensko a neuvoľnil opatrenia, minister Krajčí ukázal aj čierne okresy

Na Slovensku je už 19 čiernych okresov

Pred týždňom sme mali 15 okresov čiernych, 51 bordových a 13 červených. Ani jeden už nebol v bledoružovej farbe.

Situácia sa od minulého týždňa nezlepšila a ostáva aj naďalej vážna. Celé Slovensko aj naďalej ostane v čiernej farbe, v rámci regionálneho rozdelenia však už máme 19 čiernych okresov, ďalších 50 je bordových a zvyšných 10 okresov je červených.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Čierne okresy na Slovensku (19) Partizánske, Ilava, Martin, Dunajská Streda, Galanta, Snina, Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Žiar nad Hronom, Detva, Zvolen Bordové okresy na Slovensku (50) Banská Bystrica, Brezno, Prievidza, Bratislava (I. – V.), Malacky, Senica, Pezinok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Humenné, Medzilaborce, Komárno, Košice (I. – IV.), Košice – okolie) Levice, Ružomberok, Turčianske Teplice, Michalovce, Sobrance, Nové Zámky, Kežmarok, Levoča, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Rimavská Sobota, Senica, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Myjava, Trenčín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Banská Štiavnica, Žarnovica, Bytča, Žilina, Krupina, Gelnica Červené okresy na Slovensku (10) Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poltár, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Sabinov, Stropkov

Viditeľný efekt očkovania

Reprodukčné číslo nie je pod hodnotou jeden, mobilita mierne rastie, 14-dňová incidencia aj pozitivita testov je stabilizovaná, hospitalizácie však postupne pribúdajú a rastie aj počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii.

Podľa Krajčího je však už viditeľný efekt očkovania, keď postupne klesá podiel prijatých pacientov najmä v rozmedzí od 81 do 90 rokov, ako aj od 71 do 80 rokov. Mierne však stúpli príjmy od 51 do 60 rokov, čo môže súvisieť z rozšírením britského variantu vírusu. Priemerne na Slovensku zomiera denne v súvislosti s pandémiou 108 pacientov.

Zvyšuje sa počet reprofilizovaných lôžok

V porovnaní s okolitými krajinami sa situácia mierne zhoršuje na Slovensku aj v Česku. Reprodukčné číslo u nás ani v Česku nie je pod hodnotou jeden, zvyšné susedné krajiny si podľa ministra počínajú veľmi dobre.

Šéf rezortu zdravotníctva tiež uviedol, že z týždňa na týždeň rastie počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby ku COVID pozitívnym pacientom.

Počet hospitalizovaných pacientov narastá v Košickom kraji, Bratislavský kraj sa mierne zastabilizoval. Počty pacientov v nemocniciach stúpajú aj v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Situácia sa už niekoľko týždňov zlepšuje v Nitrianskom kraji, najlepšia je aktuálne v Žilinskom kraji.

Minister zdravotníctva tiež upozornil, že sa zvyšuje množstvo reprofilizovaných lôžok a tiež ich obsadenosť. „Ten trend je negatívny, máme už len 712 voľných lôžok s kyslíkom a 52 voľných lôžok, kde je možné ventilovať pacientov s ochorením COVID-19,“ doplnil Krajčí.

Zaradenie okresov na základe epidemickej situácie prehodnocuje na týždennej báze Inštitút zdravotných analýz v súčinnosti s Konzíliom odborníkov a jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva. O tom, do ktorého stupňa varovania COVID automatu budú nasledujúci týždeň tie-ktoré okresy na základe určených kritérií zaradené, informuje pravidelne minister Krajčí v utorky. Nové pravidlá pre okresy následne začínajú platiť vždy od nasledujúceho pondelka.