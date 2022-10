Slovensko sa nestane zberným dvorom migrantov, sľubuje Mikulec. Vyzval na prijatie spoločných riešení pri ochrane schengenskej hranice

Zberný tábor migrantov

Ochrana vonkajšej hranice

1.10.2022 (Webnoviny.sk) - Do monitoringu štátnych hraníc sú zapojené hliadky policajného zboru z jednotlivých krajov, obvodné oddelenia, oddelenia služobnej kynológie, hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky, dopravnej polície, diaľničného oddelenia či mýtnej polície.Na základe rokovania krízového štábu ministra vnútra pomáha aj hasičský a záchranný zbor. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová „Za piatok bolo na území Slovenska zadržaných 222 nelegálnych migrantov, zintenzívnili sme spoluprácu operatívnych zložiek Slovenska, Maďarska, Rakúska a Česka pri eliminácii prevádzačstva. Faktom je, že primárne, približne v 80 percentách, prichádzajú do Európy nelegálni migranti zo Srbska, celkovo je na západnom Balkáne zaznamenaný nárast nelegálnej migrácie o 205 percent," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec Na hraničnom priechode Čunovo–diaľnica, Komárno, Medveďov, Štúrovo sú aktuálne hliadky 24/7. „Kontroly na vnútorných hraniciach sú rozhodnutím zástupcov tých krajín, ktoré ich prijímajú. Slovensko sa odmieta stať zberným táborom pre migrantov, ktorých by vrátilo Česko či iné krajiny, potrebujeme nájsť spoločné partnerské riešenie na medzinárodnej úrovni s cieľom ochrániť hranicu schengenského priestoru. Preto som na pondelok zvolal pracovný obed v Bratislave na úrovni ministrov vnútra Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska,“ ďalej uvádza minister vnútra.„Úrad hraničnej a cudzineckej polície tento rok prostredníctvom Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii zadržal 127 prevádzačov, ktorým sme preukázali 1 850 migrantov,“ povedal riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Robert Gucký „V sobotu som osobne na území Maďarska, naše policajné hliadky pomáhajú maďarským kolegom a intenzívne si plnia svoje pracovné úlohy,“ povedal policajný prezident Štefan Hamran „Potrebujeme ďalej zvyšovať ochranu vonkajšej hranice EÚ. Bez dostatočne chránenej hranice je ohrozená celá naša migračná politika a vážne ohrozený základný pilier Schengenu – čo znamená voľný pohyb bez kontrol na vnútorných hraniciach EÚ,“ uzavrel minister Roman Mikulec.