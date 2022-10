Vláda by mala pristúpiť k celkovej modernizácii spôsobu valorizácie dôchodkov, radí rozpočtová rada

Pokles kúpyschopnosti

1.10.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda by mala v budúcnosti pristúpiť k celkovej modernizácii spôsobu valorizácie dôchodkov vo vzťahu k včasnému zohľadneniu inflácie.V reakcii na návrh na vyplatenie štrnástych dôchodkov penzistom v novembri tohto roka to na sociálnej sieti uviedla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).V súčasnosti platný stav vedie podľa rozpočtovej rady ku omeškaniu zvyšovania dôchodkov za vývojom inflácie o viac ako jeden rok, čo môže znamenať aj pomerne dramatický, aj keď len dočasný pokles ich kúpyschopnosti.„Dôchodkový systém by mal automaticky reagovať oveľa pružnejšie, aby bola kúpyschopnosť týchto dávok lepšie ochránená a nezavádzali sa nesystémové riešenia, ktoré majú potenciál stať sa trvalou súčasťou dôchodkového systému," tvrdí RRZ.Zároveň by mal byť tento systém podľa rozpočtovej rady transparentný a rešpektujúci existujúci vzťah zásluhovosti. „To znamená zvyšovanie dôchodkov o čo najaktuálnejšiu informáciu o vývoji cenovej hladiny," radí RRZ.Možnou alternatívou môže byť podľa RRZ napríklad český spôsob valorizácie. Ak cenová úroveň v Českej republike vzrastie o viac ako 5 percent nad rámec doterajšej valorizácie, spúšťa sa automatická mimoriadna valorizácia.Druhou možnosťou je to, že sa penzie valorizujú od marca použijúc januárovú infláciu, ktorá už obsahuje každoročnú zmenu v regulovaných cenách.Penzisti by mali v novembri tohto roka dostať štrnásty dôchodok v sume 35 eur až 210 eur. Pôjde o jednorazovú dávku vo výške 70 percent ich trinásteho dôchodku, ktorý im Sociálna poisťovňa vyplatila v júli tohto roka.Najvyššiu sumu 210 eur dostanú penzisti s najnižším dôchodkom a najnižšiu sumu 35 eur penzisti s najvyšším dôchodkom. Vyplýva to z návrhu novely zákona o trinástom dôchodku, ktorý v pondelok schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament týmto opatrením zaoberal v zrýchlenom konaní.Vyplatenie štrnástych dôchodkov si vyžiada 207,6 milióna eur. Štrnástu penziu by malo dostať 1 milión 435-tisíc penzistov, pričom priemerná suma štrnásteho dôchodku má dosiahnuť 144,70 eura.„Aj v druhom polroku tohto roka pokračuje výrazný rast inflácie za domácnosti dôchodcov, na základe makroekonomickej prognózy IFP z júna 2022 sa očakáva 12,4 % miera inflácie za uvedené obdobie," upozornilo ministerstvo práce a sociálnych vecí Vzhľadom na výrazný rast cien tovarov a služieb sú doposiaľ prijaté opatrenia pre poberateľov dôchodkových dávok podľa rezortu nepostačujúce.Upozorňuje na to, že valorizačný mechanizmus na Slovensku zaostáva za inflačným vývojom s ročným omeškaním. Výrazný nárast cien tovarov a služieb v tomto roku sa bude dôchodcom kompenzovať pri valorizácii dôchodkových dávok až od 1. januára budúceho roka. Z tohto dôvodu sa má pokles kúpnej sily penzistov kompenzovať vyplatením štrnástej penzie.Vyplatenie štrnástych dôchodkov bude mať podľa ministerstva práce negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.„Zvýšené výdavky štátneho rozpočtu navrhujeme kompenzovať prostredníctvom vyšších daňových príjmov, ktoré predpokladá Výbor pre makroekonomické prognózy z júna 2022," uviedol rezort.