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26. septembra 2026
Vieme hrať aj lepšie, zhodnotil tréner Weiss po triumfe nad Moldavsko. Aké boli ohlasy po súboji Ligy národov?
Góly slovenské družstva strelili Ivan Schranz a Ondrej Duda. Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou úspešný vstup do Ligy národov 2026/2027, zverenci trénera Vladimíra Weissa v Prešove zdolali ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Góly slovenské družstva strelili Ivan Schranz a Ondrej Duda.
Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou úspešný vstup do Ligy národov 2026/2027, zverenci trénera Vladimíra Weissa v Prešove zdolali výber Moldavska 2:0. Čo po stretnutí povedali hráči a tréner v prenose Sport 1?
Zdroj: SITA.sk - Vieme hrať aj lepšie, zhodnotil tréner Weiss po triumfe nad Moldavsko. Aké boli ohlasy po súboji Ligy národov? © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou úspešný vstup do Ligy národov 2026/2027, zverenci trénera Vladimíra Weissa v Prešove zdolali výber Moldavska 2:0. Čo po stretnutí povedali hráči a tréner v prenose Sport 1?
Som rád, že sme potvrdili úlohu favorita. Mohlo to byť aj lepšie, ale začali sme zle, mali sme tam veľa strát. Po prvom góle sme sa upokojili. Boli tam veľmi dobré výkony, ale aj slabšie. Celkovo som s prístupom hráčov spokojný, rovnako tak so ziskom troch bodov. Hrali sme skoro v najsilnejšej zostave, mali sme na ihrisku skúsenosť. Vieme hrať aj lepšie. V druhom zápase veľa zmien nebude, ale nejaké budú. Musíme byť silnejší v ofenzíve.
Bol to ťažký duel, prvýkrát som hral v reprezentácii pravého obrancu. Som rád, že ako tím sme zvládli vstup do Ligy národov. Po prvom góle to z nás opadlo a náš výkon sa zlepšoval. Snažil som sa čo najviac pomôcť tímu a plniť svoje úlohy.
Vstup do duelu sme mali zlý a tréner nám to aj prízvukoval. Vďaka Bohu za gól po rohu aj druhý z penalty. V Košiciach nás teraz čaká dôležitý duel, máme povinnosť postúpiť. Teraz musíme zvládnuť súboj proti Kazachstanu, ktorý má mladý a behavý tím. Je to nepríjemný súper, ale kvalita je na našej strane. Musíme však mať lepší štart do duelu.
Zdroj: SITA.sk - Vieme hrať aj lepšie, zhodnotil tréner Weiss po triumfe nad Moldavsko. Aké boli ohlasy po súboji Ligy národov? © SITA Všetky práva vyhradené.
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