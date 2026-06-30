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30. júna 2026
Slovensko sa pripravuje na EXPO 2027 v Belehrade, firmy sa už môžu registrovať – FOTO
Prípravy na svetovú výstavu EXPO 2027 v Srbsku oficiálne pokročili do ďalšej fázy, keď medzirezortná pracovná skupina pod vedením generálneho komisára zosúladila plány na vytvorenie unikátneho slovenského ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Prípravy na svetovú výstavu EXPO 2027 v Srbsku oficiálne pokročili do ďalšej fázy, keď medzirezortná pracovná skupina pod vedením generálneho komisára zosúladila plány na vytvorenie unikátneho slovenského pavilónu.
V priestoroch národnej organizácie Slovakia Travel sa 29. júna 2026 uskutočnilo prvé zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá pripravuje účasť Slovenska na svetovej výstave EXPO 2027 v Belehrade. Stretnutie viedol generálny komisár Lukáš Parízek a zúčastnili sa predstavitelia viacerých rezortov.
Cieľom rokovania bolo predstaviť aktuálny stav príprav, zabezpečiť efektívnu koordináciu a medzirezortnú komunikáciu aktivity spojených so svetovou výstavou, ktorá začne 15. mája 2027 v srbskom Belehrade. Parízek zdôraznil strategický význam projektu a potrebu využitia synergií naprieč rezortmi. Dal jasný plán ďalších krokov a ohlásil pokračovanie rokovaní na jeseň, pričom do tej doby budú pokračovať bilaterálne medzirezortné rokovania.
Národný pavilón Slovenska bude mať rozlohu 648 metrov štvorcových a bude rozšírený o druhé podlažie so salónikom a business zónou pre obchodné rokovania a prezentáciu slovenských inovatívnych riešení. Súbežne prebieha tvorba databázy slovenských spoločností, ktoré sa budú môcť zapojiť do prezentácie a obchodných aktivít počas výstavy. Registrácia firiem je už otvorená na oficiálnej webovej stránke podujatia.
Výstavný priestor bude navrhnutý ako dynamický priestor, ktorý umožní návštevníkom aktívnu účasť prostredníctvom moderných technológií a zážitkových aktivít. Pavilón nesie názov „Slovensko – ihrisko príležitostí“ a prezentovaný bude pod sloganom „Kde sa hra mení na príležitosť". Hlavnou myšlienkou je predstaviť hru ako nástroj ľudského rozvoja, tvorivosti a inovácií, pričom Slovensko si zvolilo podtému „Hra pre pokrok“, ktorá reflektuje tému svetovej výstavy o sile hry pri rozvoji odolnosti a kreativity.
Očakáva sa návštevnosť viac ako štyri milióny ľudí zo všetkých kontinentov počas trvania výstavy od 15. mája do 15. augusta 2027. Národný deň Slovenskej republiky pripadne na 24. jún 2027, potvrdila Silvia Jankovičová, zástupkyňa generálneho komisára.
Účastníci prvého zasadnutia zdôraznili potrebu úzkej spolupráce všetkých zapojených rezortov a partnerov. Ďalšie zasadnutie medzirezortnej skupiny sa plánuje na jeseň tohto roka, pričom bilaterálne rokovania budú prebiehať priebežne. Slovakia Travel ako národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu zostáva hlavným koordinačným bodom príprav.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa pripravuje na EXPO 2027 v Belehrade, firmy sa už môžu registrovať – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V priestoroch národnej organizácie Slovakia Travel sa 29. júna 2026 uskutočnilo prvé zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá pripravuje účasť Slovenska na svetovej výstave EXPO 2027 v Belehrade. Stretnutie viedol generálny komisár Lukáš Parízek a zúčastnili sa predstavitelia viacerých rezortov.
Cieľom rokovania bolo predstaviť aktuálny stav príprav, zabezpečiť efektívnu koordináciu a medzirezortnú komunikáciu aktivity spojených so svetovou výstavou, ktorá začne 15. mája 2027 v srbskom Belehrade. Parízek zdôraznil strategický význam projektu a potrebu využitia synergií naprieč rezortmi. Dal jasný plán ďalších krokov a ohlásil pokračovanie rokovaní na jeseň, pričom do tej doby budú pokračovať bilaterálne medzirezortné rokovania.
Slovensko – ihrisko príležitostí
Národný pavilón Slovenska bude mať rozlohu 648 metrov štvorcových a bude rozšírený o druhé podlažie so salónikom a business zónou pre obchodné rokovania a prezentáciu slovenských inovatívnych riešení. Súbežne prebieha tvorba databázy slovenských spoločností, ktoré sa budú môcť zapojiť do prezentácie a obchodných aktivít počas výstavy. Registrácia firiem je už otvorená na oficiálnej webovej stránke podujatia.
Výstavný priestor bude navrhnutý ako dynamický priestor, ktorý umožní návštevníkom aktívnu účasť prostredníctvom moderných technológií a zážitkových aktivít. Pavilón nesie názov „Slovensko – ihrisko príležitostí“ a prezentovaný bude pod sloganom „Kde sa hra mení na príležitosť". Hlavnou myšlienkou je predstaviť hru ako nástroj ľudského rozvoja, tvorivosti a inovácií, pričom Slovensko si zvolilo podtému „Hra pre pokrok“, ktorá reflektuje tému svetovej výstavy o sile hry pri rozvoji odolnosti a kreativity.
Národný deň Slovenskej republiky
Očakáva sa návštevnosť viac ako štyri milióny ľudí zo všetkých kontinentov počas trvania výstavy od 15. mája do 15. augusta 2027. Národný deň Slovenskej republiky pripadne na 24. jún 2027, potvrdila Silvia Jankovičová, zástupkyňa generálneho komisára.
Účastníci prvého zasadnutia zdôraznili potrebu úzkej spolupráce všetkých zapojených rezortov a partnerov. Ďalšie zasadnutie medzirezortnej skupiny sa plánuje na jeseň tohto roka, pričom bilaterálne rokovania budú prebiehať priebežne. Slovakia Travel ako národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu zostáva hlavným koordinačným bodom príprav.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa pripravuje na EXPO 2027 v Belehrade, firmy sa už môžu registrovať – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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