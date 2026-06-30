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Nový pavilón spišskonovoveskej nemocnice má dokončenú fasádu. Výstavba naďalej pokračuje s časovým predstihom 


Tagy: PR Zdravotná starostlivosť

Podľa harmonogramu mal byť pavilón v tomto čase dostavaný len do úrovne shell&core. Výstavba nového nemocničného pavilónu v Spišskej Novej Vsi sa posunula do ďalšej etapy. Míľnik ...



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foto novy pavilo n spisskonovoveskej nemocnice ma dokoncenu fasa du 4 676x380 30.6.2026 (SITA.sk) - Podľa harmonogramu mal byť pavilón v tomto čase dostavaný len do úrovne shell&core.


Výstavba nového nemocničného pavilónu v Spišskej Novej Vsi sa posunula do ďalšej etapy. Míľnik shell&core, ktorý mal byť podľa pôvodného harmonogramu splnený do konca júna 2026, nemocnica dosiahla už vo februári tohto roka. Po jeho splnení sa pozornosť sústredila na realizáciu interiérov, technologických celkov a vonkajších úprav areálu. Nový pavilón má v súčasnosti kompletne dokončenú fasádu, prebiehajú práce vo vnútri budovy a na stavbu už bola dodaná väčšina kľúčových technologických zariadení. Súčasťou projektu je aj nové chirurgické oddelenie, ktoré bolo odovzdané rovnako vo februári 2026 so štvormesačným predstihom a dnes už poskytuje plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť pacientom. Tretí najväčší projekt spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti v slovenskom zdravotníctve aj po zrealizovaní investície zostane naďalej majetkom Košického samosprávneho kraja.

"Vo februári sa nám podarilo splniť významný míľnik, keď sme nový pavilón dostavali do úrovne shell&core o štyri mesiace skôr, ako stanovoval harmonogram. Odvtedy pokračujeme v ďalších stavebných a technologických prácach, ktoré neustále posúvajú projekt do ďalších etáp. Teší ma, že sa nám darí napredovať podľa plánov a zároveň zabezpečovať vysokú kvalitu realizácie. Rovnako ma teší, že nové chirurgické oddelenie, ktoré sme taktiež odovzdali so štvormesačným predstihom, už dnes naplno slúži pacientom a zdravotníkom. Každý ďalší dokončený krok nás približuje k cieľu vybudovať modernú nemocnicu, ktorá prinesie vyšší komfort pacientom aj zdravotníkom a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť obyvateľom celého regiónu," uviedol Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko.



Podľa oficiálneho harmonogramu mala byť do júna 2026 sprevádzkovaná zrekonštruovaná časť nemocnice s počtom 34 lôžok a štvorpodlažný pavilón so 121 lôžkami dostavaný do úrovne shell&core.

Shell&core predstavuje základnú stavebnú úroveň budovy, ktorá zahŕňa:

  • nosný konštrukčný skelet a hlavné nosné konštrukcie pre komunikačné jadrá, schodiská a výťahové šachty;

  • hydroizolačný systém strechy;

  • výplne vonkajších otvorov konštrukcií - okná a exteriérové dvere, čím došlo k uzavretiu plochy fasády;

  • hlavné vertikálne potrubné vedenia medzi strechou a strojovňou;

  • prípojky inžinierskych sietí privedené do hlavného objektu;

  • hrubé terénne úpravy súvisiace s dotknutými objektami.


Tento míľnik sa podarilo splniť už vo februári 2026. Odvtedy sa výstavba posunula o ďalší krok vpred. Budova je dnes kompletne zateplená a má dokončenú fasádu. Vo vnútorných priestoroch sú zrealizované sadrokartónové konštrukcie v obidvoch záklopoch, dokončené

Potery a už sú položené prvé PVC podlahy. Pokračuje montáž rastrov pre kazetové podhľady a položená je už približne polovica všetkých keramických obkladov.



Posun nastal aj v exteriéri. V dostavovanom areáli boli zrealizované prvé asfaltové povrchy a pribúdajú dláždené plochy. Súbežne pokračuje aj inštalácia technologického vybavenia budovy. Na stavbu už bola dodaná väčšina kľúčových technológií vrátane novej trafostanice, dieselgenerátora, vzduchotechniky, chillera, tepelných čerpadiel využívajúcich energiu z geotermálnych vrtov, výťahov, plynových kotlov a napríklad aj kompresorov pre medicinálny stlačený vzduch.

"Nový pavilón postupne získava svoju finálnu podobu a každý mesiac prináša viditeľný posun. Mimoriadne nás teší, že nové chirurgické oddelenie, ktoré sme otvorili vo februári, už niekoľko mesiacov úspešne slúži pacientom a zdravotníkom. Je zároveň ukážkou štandardu prostredia, ktorý po dokončení prinesie nový nemocničný pavilón. Verím, že výsledkom bude moderná nemocnica, ktorá výrazne posilní zdravotnú starostlivosť v celom regióne Spiša," povedala Renáta Šuláková, riaditeľka Nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves.

Projekt novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi je tretím najväčším investičným projektom Plánu obnovy a odolnosti v slovenskom zdravotníctve. Ministerstvo zdravotníctva naň vyčlenilo 48 mil. eur s DPH. Celková suma, vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav, dosiahne až 72 miliónov eur s DPH. Rozdiel v hodnote takmer 24 miliónov eur s DPH bude financovaný zo súkromných zdrojov siete Penta Hospitals Slovensko.



"Ambíciou Košického samosprávneho kraja je, aby mali ľudia kvalitnú zdravotnú starostlivosť dostupnú doma. Projekt novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi patrí k najvýznamnejším investíciám, aké kraj v oblasti zdravotníctva realizuje. Investícia v hodnote 72 miliónov eur zásadne mení podobu zdravotnej starostlivosti v našom kraji a je veľkým krokom k tomu, aby mali obyvatelia k dispozícii modernú medicínu na úrovni 21. storočia. Som hrdý na to, že sa nám darí tento projekt posúvať dopredu a že jeho prínosy už dnes vidia pacienti aj zdravotníci. Verím, že po dokončení bude nemocnica dlhodobo slúžiť ľuďom v celom regióne a prirodzene pomôže posilniť zdravotnú starostlivosť aj pre širšie okolie," uviedol Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Nový nemocničný pavilón bude spĺňať najprísnejšie environmentálne kritériá a z pohľadu energetickej efektívnosti bude patriť medzi najmodernejšie v Európe.

Zaujímavosti o treťom najväčšom investičnom projekte z Plánu obnovy a odolnosti v slovenskom zdravotníctve:

  • rekonštrukcia existujúceho nemocničného monobloku s vybudovaním nového chirurgického oddelenia s 34 lôžkami;

  • výstavba nového štvorpodlažného nemocničného pavilónu so 121 lôžkami;

  • nové gynekologicko-pôrodnícke oddelenie s piatimi pôrodnými izbami a novou jednotkou intenzívnej starostlivosti pre novorodencov;



  • nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, 8 centrálnych operačných sál, jednodňová chirurgia a centrálna sterilizácia;

  • riadená klimatizácia a ventilácia vo všetkých priestoroch nového pavilónu;

  • využívanie geotermálnej energie;

  • fotovoltaické panely na novom pavilóne aj existujúcom monobloku;

  • vodozádržné jazierko priamo v areáli nemocnice;

  • celkové investičné náklady v hodnote 72 miliónov eur (48 miliónov z Plánu obnovy a odolnosti a 24 miliónov zo súkromných zdrojov Penta Hospitals);

  • nová nemocnica bude naďalej majetkom Košického samosprávneho kraja.


Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nový pavilón spišskonovoveskej nemocnice má dokončenú fasádu. Výstavba naďalej pokračuje s časovým predstihom  © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Zdravotná starostlivosť
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