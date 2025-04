Slovensko sa stáva sebestačné v pestovaní jahôd

stabilnú teplotu 16 °C v skleníku zabezpečenú obnoviteľnými zdrojmi energie,



30.4.2025 (SITA.sk) - Vďaka modernej farme na juhu Slovenska si už od apríla môžeme dopriať čerstvé slovenské jahody Slovensko dosahuje historický míľnik v poľnohospodárstve – v oblasti pestovania jahôd sa stáva sebestačnou krajinou. Vďaka moderným technológiám a intenzívnej práci slovenských pestovateľov už nie je potrebné dovážať jahody zo zahraničia. Čerstvé, sladké a voňavé slovenské jahody sú dnes dostupné už od apríla až do zimy.Za týmto úspechom stojí najmä farma Beri v obci Bruty, ktorá je členom družstva Ovozela, tá pestuje jahody- Slahôdky. Jahody rastú v unikátnom skleníku – najmodernejšom svojho druhu v strednej Európe – kde majú rastliny ideálne podmienky na rast počas celého roka."Dnes vieme pokryť domáci dopyt po čerstvých jahodách počas celej sezóny. Slováci si konečne môžu pochutnať na lokálnych jahodách, ktoré necestovali tisíce kilometrov a boli dopestované s ohľadom na prírodu aj ľudí," hovorí Peter Kelemen, vedúci farmy Beri.Vo farmárskej praxi využívajú najmodernejšie postupy:Tieto inovatívne riešenia umožnili slovenským pestovateľom nielen zlepšiť kvalitu úrody, ale najmä zbaviť sa závislosti od dovozu jahôd zo zahraničia.Slahôdky sú špeciálne vyšľachtenou odrodou, ktorá je mimoriadne sladká, voňavá a odolná. Pestuje sa v súlade s princípmi udržateľného poľnohospodárstva. "Je to výsledok dlhoročnej práce tímu odborníkov, ktorí verili, že Slovensko môže byť v pestovaní jahôd sebestačné – a dnes sa to stáva realitou," dodáva Kelemen.Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskej únie.Informačný servis