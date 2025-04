Bratislava má prvý Digital Hub: Mladí Slováci chcú zvládnuť AI, brzdí ich nedostatok možností

Mladí chcú napredovať, ale chýbajú im nástroje

30.4.2025 (SITA.sk) -Výsledky čerstvého prieskumu realizovaného spoločnosťou HP medzi mladými Slovákmi vo veku 10 – 35 rokov ukazujú, že až 80 % respondentov má záujem zlepšiť sa v používaní nástrojov umelej inteligencie. Na druhej strane, až 39 % z nich uvádza ako hlavný dôvod, prečo sa nevenujú rozvoju digitálnych zručností, nedostatok času. Ďalšie bariéry zahŕňajú obavy z náročnosti a nízku motiváciu (26 %) či obmedzený prístup k vzdelávaniu (23 %).Zatiaľ čo 64 % mladých Slovákov používa digitálne technológie denne, len malá časť z nich sa považuje za expertov. Väčšina zvláda bežné úlohy, ako práca s e-mailom či kancelárskym softvérom, no chýba im hlbšie technické porozumenie a sebavedomie pri práci s pokročilými nástrojmi, vrátane umelej inteligencie.Na otvorení HP-YMCA Digital Hubu sa zúčastnili aj významní hostia, ktorí v diskusii zdôraznili potrebu prípravy mladých na digitálnu budúcnosť. "Digitálne zručnosti a schopnosť pracovať s AI budú v budúcnosti kľúčové, pretože až 80 % zamestnaní ich bude vyžadovať. Ľudia, ktorí tieto zručnosti ovládnu, sa dokážu lepšie a rýchlejšie uplatniť na trhu práce," hovorí Erika Lindauerová, generálna riaditeľka HP pre región strednej a východnej Európy."Myslím si, že slovenské školstvo v súčasnosti nabehlo na takzvaný rozbehnutý vlak. Museli sme sa naučiť pracovať s AI, chytiť ten takzvaný vlak, aby sme neostali na pomyselnej zastávke. Umelá inteligencia tu je a my ju nemôžeme ignorovať a jej používanie zakazovať. Treba sa na to pozrieť tak, že ide o dobrého sluhu, ale zlého pána," uviedol Ľubomír Blaho z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.HP-YMCA Digital Hub nie je len priestor s počítačmi. Ide o komplexné centrum digitálneho vzdelávania, ktoré poskytne prístup k vzdelávacej platforme Nadácie HP HP LIFE s viac než 30 bezplatnými kurzami v 8 jazykoch v oblasti základných podnikateľských zručností pre študentov a začínajúcich podnikateľov. Vďaka platforme môžu účastníci získať vedomosti v oblasti technológií, marketingu a financií kdekoľvek na svete.K dispozícii je aj inovatívny program HP Gaming Garage zameraný na programovanie, dizajn či prototypovanie. Ponúka certifikácie v rámci 82 modulov, od zvládnutia umelej inteligencie až po profesionálny manažment e-športov a vývoj hier. Kurzy pomáhajú rozvíjať zručnosti využiteľné nielen v hernom priemysle, ale aj v oblastiach ako biznis, médiá či informačné technológie.YMCA zároveň získala 20 repasovaných notebookov z iniciatívy HP HOPE – tie pomôžu mladým ľuďom bez prístupu k technike zlepšiť ich šance na trhu práce."Vnímame, že mladí ľudia majú záujem aj potenciál, no často im chýbajú vhodné podmienky. Práve preto je naše partnerstvo s HP také dôležité – chceme byť miestom, kde mladí získajú prístup k technológiám, ale aj podporu, bezpečný priestor a motiváciu učiť sa nové veci," povedala Daniela Masariková, generálna tajomníčka YMCA na Slovensku.Bratislavský Digital Hub je pilotným projektom, ktorý sa v najbližších mesiacoch rozšíri do ďalších 22 krajín sveta. Celkovo vznikne 390 takýchto centier s ambíciou pripraviť 150 miliónov ľudí na digitálnu budúcnosť. HP tak reaguje na meniace sa potreby spoločnosti v súvislosti s nástupom umelej inteligencie a hybridnej práce. "Žijeme vo svete, kde technológie umožňujú prístup ku kvalitnému vzdelaniu. V HP sa preto aktívne usilujeme o prekonanie digitálnej priepasti a stanovili sme si ambiciózny cieľ – podporiť budúcnosť práce pre 150 miliónov ľudí na celom svete. Sme radi, že môžeme túto víziu napĺňať v spolupráci s YMCA," vysvetľuje Erika Lindauerová.Digitálne centrum našlo svoj domov v ikonickej budove YMCA, ktorá je už vyše 100 rokov svedkom spoločenských zmien. Dnes v nej sídli viacero organizácií, vrátane materskej školy, komunitného centra či koncertného klubu. Aj preto prebieha na startlab.sk zbierka na jej záchranu, ktorá už presiahla hranicu 50 000 eur. Cieľom je zachovať túto výnimočnú budovu aj pre budúce generácie."Som nadšená, že HP-YMCA Digital Hub môže sídliť priamo v budove YMCA v Bratislave," uviedla Daniela Masariková a dodala: "YMCA bola vždy symbolom pokroku – práve v tejto budove sa odohral prvý basketbalový zápas na Slovensku, vznikla tu aj prvá verejná knižnica či samoobslužná jedáleň. Teraz prinášame inovácie potrebné pre digitálnu budúcnosť."Spolupráca YMCA a HP je tak príkladom toho, ako môžu technológie a komunitné iniciatívy spoločne odstraňovať bariéry. Prvý HP-YMCA Digital Hub v Bratislave ukazuje, že aj v 21. storočí môže stará budova symbolizovať nové začiatky – tentoraz digitálne.Informačný servis