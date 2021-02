Slovensko sa v počte ubytovaných hostí vrátilo o 20 rokov späť, hotely i reštaurácie žiadajú viac peňazí

Cestovný ruch potiahli domáci

Najviac je postihnutá kongresová turistika

Pretrvávajúci pokles turistov

Žiadajú o navýšenie pomoci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku sa v minulom roku ubytovalo 3,2 milióna hostí, čo je o polovicu menej než v roku 2019. Časový rad Štatistického úradu siahajúci po rok 2003 ani neukazuje, kedy presne v histórii malo Slovensko tak nízky počet návštevníkov. Veľmi blízko k tomuto číslu však bola SR v roku 2004, keď bol počet ubytovaných hostí len o 14-tisíc vyšší ako vlani.Vysoký prepad prišiel po pozitívnom rekorde z roku 2019, keď sa číslo šplhalo k 6,5 miliónu návštevníkov. Negatívny vývoj v minulom roku sa, samozrejme, odrazil aj na tržbách, ktoré boli medziročne nižšie takmer o polovicu. Informoval o tom vo štvrtok analytik Slovenskej sporiteľne (SLSP) Matej Bašták.Z dát ďalej vyplýva, že aj keď celkový počet prenocovaní poklesol, čo je vzhľadom na výrazný pokles návštevníkov pochopiteľné, priemerný počet prenocovaní sa zvýšil z 2,8 na 3,1 noci. „Možným vysvetlením môže byť absencia jednodňových cestujúcich na služobné cesty či konferencie a častejšie trávenie dovolenky na Slovensku. Najmä v dátach za letné mesiace totiž vidíme, že slovenský cestovný ruch výrazne potiahli domáci turisti, ktorí v dôsledku neistoty a pandemických opatrení dovolenkovali vo výraznejšej miere doma. Z toho profitovali nielen hotely, ale aj rekreačné aktivity, turistické atrakcie či obchody v okolí vyhľadávaných destinácií," ozrejmil Bašták.Platby klientov Slovenskej sporiteľne v oblasti cestovného ruchu a cestovania v minulom roku boli od prelomu februára a marca v medziročných poklesoch. Najviditeľnejšie to bolo v prvých týždňoch po vypuknutí pandémie na Slovensku (začiatkom marca), avšak v mnohých európskych či svetových krajinách už bol koronavírus rozšírený výrazne viac.„Čas jarných výletov a first moment rezervácií letných pobytov bol teda silne narušený a medziročné prepady v týždenných objemoch transakcií sa pohybovali na úrovni viac než 90 %. Aj napriek silnému letu prepad v tejto kategórii ostával asi tretinový oproti júlu a augustu roka 2019. S príchodom druhej vlny pandémie v jeseni sa pokles opäť prehlboval, vtedy bol objem platieb medziročne o tri štvrtiny nižší," doplnil Bašták.Turizmus bol v uplynulom roku jedno z najviac zasiahnutých odvetví koronakrízou. The World Travel and Tourism Council priniesla odhad, že pandémia koronavírusu môže priniesť celosvetovo zánik asi 12 – 14 % pracovných miest v tomto odvetví, približne 50 miliónov. Podľa odhadov by najviac zasiahnutou mala byť Ázia (asi 30 mil.), s odstupom nasleduje Európa (7 mil.), Amerika (5 mil.) a zvyšok sveta. Zároveň očakáva, že bude trvať asi 10 mesiacov, kým sa sektor po konci pandémie znovu oživí. Jednou z najviac zasiahnutých oblastí je tzv. kongresová turistika. Táto oblasť sa presunula vo výraznejšej miere do online priestoru. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) očakáva pretrvávajúci pokles počtu turistov aj v roku 2021, čo spôsobí výrazný pokles v tržbách nielen v ubytovacích a stravovacích zariadeniach, ale aj v ďalších službách cestovného ruchu. V porovnaní s rokom 2020 bude pokračovať menší záujem zahraničných turistov, čo sa prejaví v poklese prenocovaní o 70 % v porovnaní s rokom 2019.V roku 2021 AHRS očakáva pokles počtu prenocovaní o 38 %, čo predstavuje menej ubytovaní v porovnaní s rokom 2019 o viac ako 4,3 milióna. Počet prenocovaní tak v roku 2021 klesne o viac ako 8,7 milióna prenocovaní, čo je najhorší výsledok za posledných 23 rokov.AHRS aj preto žiada Vládu SR a príslušné rezorty, aby čo najskôr navýšili finančnú pomoc v schéme pre cestovný ruch a schválili činnosť a zabezpečili finančné prostriedky pre novú agentúru na podporu cestovného ruchu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR žiada, aby vzhľadom na pretrvávajúci lockdown a predpokladaný vývoj v cestovnom ruchu, predĺžilo termín splatenia odložených sociálnych odvodov do konca roka 2021. Ministerstvo hospodárstva žiada o upravenie podmienky vyplácania podpory nájmu tak, aby táto pomoc nebola podmienená súhlasom prenajímateľa. Ministerstvo dopravy a výstavby SR , aby znížilo požiadavku poklesu tržby na 30 % tak, ako to umožňujú pravidlá poskytovania štátnej pomoci v zmysle Dočasného rámca a prehodnotilo a zvýšilo výšku pomoci predovšetkým za obdobia lockdownu, a zároveň prijalo opatrenia na výrazne zrýchlenie schvaľovania žiadostí a vyplácania pomoci.