Advokáti chcú byť zaočkovaní prednostne, Kolíkovú žiadajú o zaradenie do kritickej infraštruktúry

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Viliam Karas poslal ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) list s výzvou, aby boli advokáti zaradení medzi pracovníkov kritickej infraštruktúry v justícii. Advokáti by tak mali možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 SAK dlhodobo upozorňuje, že pri niektorých úkonoch, na ktorých sa advokáti zúčastňujú, je problematické dodržiavanie opatrení. Predovšetkým teda odstupov a veľkosti miestností, či už ide o úkony v prípravnom konaní, ale aj o súdne pojednávania. Komora o tom informovala na svojej internetovej stránke.„Advokácia je prirodzenou súčasťou justície a nevyhnutnou súčasťou schopnosti garantovať funkčnosť právneho štátu. Je hrdou súčasťou povolania advokáta chrániť záujmy klienta a presadzovať jeho legitímne a právom chránené záujmy. Advokát zastupuje svojho klienta v konaniach pred sudcom, policajtom, prokurátorom, vyšetrovateľom ako aj notárom, alebo exekútorom. Tieto povolania sú podľa medializovaných informácií zahrnuté buď v celosti, alebo v pomernej časti do tvoriaceho sa pojmu kritickej infraštruktúry,“ uviedla SAK v liste ministerke.Podľa SAK nezahrnutie advokátov do očkovacieho plánu kritickej infraštruktúry môže mať za následok situáciu, keď bude advokát povinne zastupujúci svojho klienta v tom istom momente vystavený väčšiemu zdravotnému riziku ako iné osoby, ktoré si tiež plnia úlohy vyplývajúce z ich pracovných povinností. SAK preto žiada ministerku o nediskriminačný rozhodovací postup k zaradeniu advokátov do očkovacieho plánu.