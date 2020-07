Slovensko sa vlani značne zhoršilo v zelenom verejnom obstarávaní, hovorí správa ministerstva

zhoršilo

Komisia kritizovala už vlani

Finančný podiel sa zlepšil

Cieľ sa nepodarilo splniť



Zelené verejné obstarávanie

je forma verejného obstarávania, pri ktorom sa prioritne prihliada na dopad obstarávaných tovarov a služieb na životné prostredie. Tovary a služby sa musia vyznačovať konkrétnymi vlastnosťami v súvislosti s ochranou životného prostredia.



Zadávateľ verejného obstarávania pri vyhlasovaní priamo zadáva kritériá, ktoré musia obstarávané tovary a služby spĺňať a ktoré je možné overiť.



Prihliada sa pritom na vplyv tovaru alebo služby na životné prostredie počas celého životného cyklu, čiže nielen počas jeho používania, ale aj počas výroby či likvidácie po doslúžení.





12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko sa v roku 2019 výraznev zelenom verejnom obstarávaní. Vyplýva to z informatívneho materiálu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR , ktorý tento týždeň vláda vzala na vedomie.Kým v roku 2018 tvorili tovary a služby zabezpečované cez zelené obstarávanie 7,58 percenta počtu všetkých verejných obstarávaní štátnych orgánov, v roku 2019 to bolo 0,88 percenta.Podiel zelených obstarávaní na celkovom počte obstarávaní sa tak v priebehu roka prepadol o 6,7 percenta. Výsledok je pritom v nesúlade s dlhodobým cieľom MŽP.To chcelo už v období rokov 2016 až 2020 dosiahnuť, aby bola prostredníctvom zeleného obstarávania vybavovaná polovica všetkých štátnych zákaziek.Zo strany Európskej komisie (EK) bolo Slovensko za podiel zeleného verejného obstarávania na celkovom obstarávaní kritizované už minulý rok.EK vtedy konštatovala, že Slovensko dosiahlo v zelenom obstarávaní iba určitý pokrok. V rámci Stratégie environmentálnej politiky do roku 2030 si Slovensko za cieľ stanovilo dosiahnuť 70 percentný podiel zeleného obstarávania.Podľa správy MŽP sa v roku 2019 zlepšil finančný podiel zeleného obstarávania na celkovej sume obstarávaných tovarov a služieb.Kým v roku 2018 tvorila suma zeleného obstarávania na celkovom obstarávaní podiel 3,58 percenta, v roku 2019 tvorili ekologicky obstarávané tovary a služby 11,48 percenta všetkých obstarávaní štátnych orgánov.MŽP vybralo 12 skupín produktov, ktoré majú byť prioritne obstarávané ekologicky všetkými orgánmi štátnej správy.Envirorezort chcel dosiahnuť, aby 50 percent všetkých tovarov a služieb v týchto skupinách obstarával štát ekologicky.Do vybraných skupín patria čistiace prostriedky a upratovacie služby, elektrická energia, kopírovací a grafický papier, nábytok, návrh, výstavba a správa kancelárskych budov, počítače a monitory, potraviny a stravovacie služby, projektovanie, výstavba a údržba ciest, textil, verejné osvetlenie, vozidlá a dopravné služby a zobrazovacie zariadenia.MŽP konštatuje, že cieľ sa naplniť nepodarilo. V rámci vybraných produktových skupín bolo cez zelené obstarávanie zadovážených 3,6 percenta tovarov a služieb z celkového objemu zmlúv.Zelené obstarávanie vykonávané orgánmi miestnej samosprávy tvorilo 0,16 percentný podiel na celkovom počte obstarávaní samospráv.Finančný podiel zeleného obstarávania krajov, miest a obcí na celkovej sume tovarov a služieb obstarávaných samosprávami dosiahol úroveň 9,27 percenta.