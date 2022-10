Slovensko sa zapojí do výcviku ukrajinských vojakov. Ukrajina sa musí ubrániť Rusku, tvrdí minister Káčer

Asistenčná vojenská misia

Odsúdili ďalšie ruské útoky

Stretol sa s Baerbockovou

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko sa zapojí do výcvikovej misie Európskej únie (EÚ) pre príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v pondelok v tlačovej správe.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer tvrdí, že v bytostnom záujme Slovenska je, aby sa Ukrajina ubránila ruskej agresii.Káčer sa v pondelok v Luxemburgu zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci. Ako informuje ministerstvo, šéfovia diplomacií členských krajín EÚ schválili vytvorenie asistenčnej vojenskej misie EÚ s cieľom ďalšej podpory napadnutej Ukrajiny.„Ide o vojenskú výcvikovú misiu pre príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl," dodáva ministerstvo. Minister Káčer je presvedčený, že Ukrajina sa musí ubrániť pred eskalujúcou agresiou Ruska.„Úspech a prežitie Ukrajiny je aj bytostným záujmom Slovenska. Preto budeme aktívni aj pri výcviku príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl," tvrdí Káčer.Minister nepochybuje o tom, že založenie výcvikovej misie len posilní obranné schopnosti Ukrajincov, zvýši ich efektivitu a taktiež zlepší vojenské zručnosti.Zahraniční diplomati zároveň v Luxemburgu odsúdili ďalšie ruské útoky na civilné ciele a schválili dodatočné finančné zdroje do Európskeho mierového nástroja.„Cieľom nástroja, z ktorého EÚ financuje výzbroj a výstroj ukrajinských ozbrojených síl, je zlepšiť schopnosť únie predchádzať konfliktom, budovať mier a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť," doplnilo ministerstvo.Rada EÚ pre zahraničné veci dnes taktiež rozhodla aj o dočasnom vyslaní pozorovateľov pozdĺž úseku arménsko-azerbajdžanskej hranice.„Ide o konkrétny príspevok EÚ s cieľom zabrániť ďalším stratám na životoch a k budovaniu dôvery medzi oboma stranami a budúcemu mierovému procesu," vysvetľuje ministerstvo.Rastislav Káčer uviedol, že sa zhodli na pokračovaní v dialógu a rozvíjaní sebavedomých vzťahov založených na princípoch dodržiavania medzinárodného práva.„Rovnako je pre nás kľúčová aj otázka ľudských práv, ktoré nemôžu byť podriadené iným záujmom," dodal Káčer.Slovenský diplomat sa stretol aj so spolkovou ministerkou zahraničných vecí Annalenou Baerbockovou „Zhodli sa na strategickom význame slovensko-nemeckých vzťahov a vyjadrili podporu ďalšiemu rozvoju spolupráce v konkrétnych oblastiach. Káčer zároveň označil Nemecko za spoľahlivého partnera," uzavrelo ministerstvo.