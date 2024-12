Slovensko si pripomína 17. výročie vstupu do schengenského priestoru, Blanár zdôraznil potrebu ochrany vonkajších hraníc

Zrušenie hraničných kontrol zjednodušilo cestovanie

Výročie si pripomína aj ďalších osem členských štátov EÚ

21.12.2024 (SITA.sk) - Slovenská republika v sobotu oslavuje 17 rokov od vstupu do schengenského priestoru . Tento krok otvoril hranice pre voľný pohyb ľudí a tovarov, poskytujúc občanom SR nové možnosti cestovania, vzdelávania či zamestnania."Otvorili sa nám hranice pre voľný pohyb ľudí a tovarov. Slovenské hospodárstvo získalo nové príležitosti obchodovania. Tento krok priniesol našim občanom a pre firmy ďalšiu príležitosť realizovať sa v rámci Európskej únie bez bariér," uviedol pri tejto príležitosti minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Zrušenie hraničných kontrol v rámci Schengenu zjednodušilo cestovanie, zlepšilo prepojenia so susednými krajinami a prispelo k rastu obchodnej výmeny a turizmu. Blanár zdôraznil, že schengenský priestor preukazuje odolnosť voči meniacemu sa bezpečnostnému prostrediu, avšak čelí výzvam, ktoré ohrozujú jeho plnú funkčnosť."Schengen bude aj v budúcnosti len taký silný, ako naša schopnosť ochraňovať vonkajšie hranice Európskej únie . Dlhodobo nesprávne vedená politika nelegálnej migrácie v Únii viedla niektoré členské štáty k zavedeniu hraničných kontrol, čo oslabuje základné princípy Schengenu," uviedol minister.Podľa Blanára sa slovenská vláda zaviazala zachovať všetky pozitíva plynúce z členstva v EÚ vrátane voľného pohybu osôb. "Je potrebné vyvíjať maximálne úsilie na obnovu a ochranu funkčnosti schengenského priestoru. Slovensko dlhodobo upozorňuje a podporuje riešenia na efektívnu ochranu vonkajších hraníc a zastavenie nelegálnych migračných tokov do Európy," dodal.Spoločne so Slovenskom si v sobotu výročie pripomína aj ďalších osem členských štátov EÚ, ktoré vstúpili do Schengenu v roku 2007 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Malta, Litva, Lotyšsko a Estónsko). Nedávne schválenie začlenenia Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru, od 1. januára 2025, rozšíri európsku zónu voľného pohybu na 29 štátov a takmer 450 miliónov obyvateľov.