Šimečka kritizuje premiéra Fica, vraj pred Vianocami plánuje návštevu Moskvy

21.12.2024 (SITA.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval predsedu vlády SR Roberta Fica , aby sa vyjadril k informáciám o jeho plánovanej návšteve Moskvy pred Vianocami. Podľa Šimečku to udávajú viaceré zdroje vrátane srbského prezidenta Aleksandra Vučića "Keď chce premiér riešiť tranzit plynu na Slovensko, treba ísť rokovať do Kyjeva. Robert Fico robí užitočného i*iota Putinovej propagande," uviedol Šimečka s dôrazom na to, že premiér svojou cestou dozadu ťahá Slovensko z civilizovanej Európy.Bývalý šéf diplomacie a člen predsedníctva PS Ivan Korčok označil premiérove kroky za zradu susednej Ukrajiny a podvod na občanoch Slovenska. "Premiér Fico vedie našu krajinu na východ každým dňom čoraz viac konkrétnymi činmi," uviedol Korčok.