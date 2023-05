Slovensko si pripomína 19. výročie vstupu do EÚ, do prvej skupiny k Česku či Poľsku sme išli až po páde Mečiara

Koncepcia rozširovania únie

1.5.2023 (SITA.sk) - Okrem Slovenska sa členmi EÚ v danom roku stali aj Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.Slovensko si v pondelok 1. mája pripomína 19. výročie vstupu do Európskej únie (EÚ) . Súčasťou Európskej únie sme sa stali v roku 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami, čo je doposiaľ najväčšie rozšírenie EÚ. Okrem Slovenska sa členmi EÚ v danom roku stali aj Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.Slovenská republika podpísala Európsku dohodu o pridružení k EÚ, tzv. Asociačnú dohodu 4. októbra 1993 v Luxemburgu. Európsky parlament ju ratifikoval 27. októbra 1993 a Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) 15. decembra 1993. Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 1995 po ratifikácii v členských štátoch EÚ.. Tú však Európska komisia (EK) v októbri 1997 zamietla a vo svojom posudku nezaradila Slovensko medzi kandidátov, ktorí sú najlepšie pripravení na vstupné rozhovory o členstve v EÚ. Odôvodnila to neplnením politických kritérií.V decembri 1997 Európska rada schválila koncepciu rozširovania únie. Taktiež rozhodla, že intenzívne rokovania o členstve bude EÚ viesť s prvou skupinou krajín, teda s Českom, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom, Estónskom a Cyprom.Slovensko bolo zaradené do druhej skupiny krajín spolu s Litvou, Lotyšskom, Bulharskom a Rumunskom, ktoré sa ešte len mali pripravovať na rozhovory.Vstupný proces s kandidátskymi štátmi za účasti ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ a kandidátskych krajín začala EÚ v marci 1998 v Londýne. Slovensko vtedy zastupoval vicepremiér a predseda Rady vlády pre európsku integráciu Jozef Kalman.V októbri 1998 vyjadrila EÚ vo vyhlásení spokojnosť s priebehom parlamentných volieb na Slovensku a označila ich za pozitívny krok k integrácii SR do európskych štruktúr.. Odporúčanie na začatie rokovaní o vstupe do EÚ dala Európska komisia Slovensku a ďalším piatim kandidátskym krajinám druhej skupiny až v októbri 1999.Na summite členských krajín EÚ v Helsinkách, ktorý sa konal v decembri 1999, došlo k rozhodnutiu o začatí rokovaní o vstupe do EÚ so Slovenskom, Maltou, Litvou, Lotyšskom a za určitých podmienok aj s Bulharskom a Rumunskom.Premiér Mikuláš Dzurinda vyzval vicepremiéra pre európsku integráciu Pavla Hamžíka, aby predložil správu k rozhodnutiu EK. Prezident Rudolf Schuster následne v máji 2001 odvolal Pavla Hamžíka z jeho funkcie. Európsky parlament (EP) schválil v marci 2002 v Štrasburgu rezolúciu o rozšírení, v ktorej vyzdvihol dosiahnutý pokrok Slovenska, ale zároveň upozornil na mnohé problémy na Slovensku, najmä na korupciu.. V novembri toho istého roku Európsky parlament schválil toto rozšírenie únie, a to najneskôr do 1. mája 2004. Lídri EÚ následne na summite v Kodani v decembri 2002 dosiahli dohodu o ukončení prístupových rokovaní s desiatimi kandidátskymi krajinami.K pätnástim členským štátom únie mali pribudnúť Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko.V apríli 2003 Slovensko spolu s 24 štátmi budúcej zjednotenej Európy podpísalo v Aténach prístupovú zmluvu, ktorá od mája 2004 rozšírila EÚ o desať nových členov. Všetky pristupujúce štáty sa zhodli, že je to pre Európu historický deň prinášajúci mier, bezpečnosť, stabilitu a nové príležitosti.V máji 2003 sa na Slovensku konalo. Slováci v ňom podporili vstup svojej krajiny do EÚ, keď sa za členstvo vyslovilo 92,46 percenta zúčastnených voličov. K hlasovacím urnám prišlo 52,15 percenta občanov zapísaných vo voličských zoznamoch.V januári 2004 schválila vláda SR nomináciu bývalého hlavného vyjednávača SR s EÚ Jána Figeľa na post eurokomisára. Oficiálne sa Slovensko stalo členom EÚ 1. mája 2004. V marci 2004 vyhlásil predseda NR SR Pavol Hrušovský termín konania prvých eurovolieb na Slovensku na 13. júna 2004.