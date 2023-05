Voľby podľa Remišovej rozhodnú či si naďalej zachováme európsky kurz alebo sa vydáme opačnou cestou

1.5.2023 (SITA.sk) -Náš hlas v EÚ nikdy nebol tak silný ako práve teraz. Uviedla to dočasne poverená podpredsedníčka vlády a dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, a tiež predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie.V nastávajúcich voľbách musíme podľa Remišovej zabojovať o smerovanie a charakter Slovenska, pretože v septembri sa bude rozhodovať aj o tom, či si naďalej zachováme európsky kurz, alebo sa vydáme opačnou cestou, na ktorú by nás chceli zatiahnuť niektorí nečestní politici.„1. mája 2004 po dlhých rokoch rozdelenia železnou oponou, prišlo Slovensko domov, do európskeho spoločenstva krajín, kam civilizačne, kultúrne aj ekonomicky patríme. Náš hlas v EÚ nikdy nebol tak silný ako práve teraz, a to aj napriek tomu, že celá Európa prechádza ťažkým obdobím od celosvetovej pandémie energetickej krízy , až po vojnu v našom susedstve," skonštatovala dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.Podľa Remišovej sa nám podarilo presadiť viaceré spoločné riešenia, ako aj európsku legislatívu, ktorá nám pomáha krízy lepšie zvládnuť. „V máji v rámci nášho predsedníctva V4 organizujeme v Bratislave rozšírený kohézny samit, na ktorom budú ministri krajín V4 a ďalších krajín spolu s Európskou komisiou hovoriť o lepšej pomoci pre menej rozvinuté regióny a nastavení podpory zo strany EÚ pre regionálny rozvoj po skončení súčasného eurofondového obdobia," pripomenula.