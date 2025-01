Slovensko si pripomína 32. výročie členstva v Organizácii spojených národov, informuje Blanárovo ministerstvo

Erózia medzinárodného práva

19.1.2025 (SITA.sk) - Slovensko si v nedeľu pripomína 32. výročie členstva v Organizácii spojených národov. Ako v tejto súvislosti pripomenulo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konkrétne sa 19. januára 1993 stala 180. členským štátom OSN „Stali sme sa rešpektovanou členskou krajinou, ktorá predsedala všetkým štyrom kľúčovým orgánom OSN. Som hrdý, že práve slovenský hlas znie v OSN aktívne či už v oblasti udržiavania mieru, bezpečnosti, spolupráce, rovnako posilňovania ľudských práv a základných slobôd a tiež hospodárskeho i sociálneho rozvoja," uviedol pri tejto príležitosti šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár Smer-SD ). Ako ďalej povedal, medzinárodná spolupráca, dialóg, dodržiavanie medzinárodného práva či ochrana ľudských práv sú pre Slovensko zásadné princípy a hodnoty.„V súčasnosti sme však svedkami erózie medzinárodného práva, a preto by sa malo celé medzinárodné spoločenstvo zomknúť a vrátiť sa k základným hodnotám a zásadám Charty OSN, pri ktorej formulovaní stál pred 80 rokmi slovenský diplomat Ján Papánek. Slovenská republika vyzýva k principiálnemu dodržiavaniu a rešpektovaniu Charty OSN,“ skonštatoval Blanár.V priebehu svojho členstva v OSN Slovensko podľa rezortu zahraničia predsedalo všetkým štyrom kľúčovým orgánom medzinárodného spoločenstva. V rokoch 2006 až 2007 bola SR nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN , v rokoch 2010 a 2012 pôsobila ako člen Hospodárskej a sociálnej rady OSN a počas rokov 2012 a 2015 predsedala Medzinárodnému súdnemu dvoru, ktorý viedol právnik a diplomat Peter Tomka.Významným úspechom Slovenska na pôde OSN bolo podľa ministerstva aj zvolenie vtedajšieho ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka do funkcie predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN – protokolárne najvyššiu funkciu v organizácii zastával od septembra 2017 do septembra 2018.Od roku 2023 Slovenská republika opätovne pôsobí ako člen Hospodárskej a sociálnej rady OSN a rovnako tak sa opätovne uchádza o pozíciu nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2028 až 2029.Pôsobenie SR v organizácii podľa ministerstva zahraničia zabezpečujú aj Stále misie pri Organizácii Spojených národov pôsobiace v New Yorku, Ženeve a vo Viedni.Do práce OSN sa podľa rezortu Slovensko zapája nielen prostredníctvom aktívnej slovenskej diplomacie, ale tiež prostredníctvom stoviek slovenských expertov, lekárov, dobrovoľníkov, humanitárnych pracovníkov a rozvojových diplomatov. Vyše 30 rokov sú navyše po celom svete súčasťou mierových misií OSN slovenskí vojaci a policajti.