Župné knižnice na východe Slovenska prekonali osemročný rekord, vlani ich navštívilo vyše pol milióna čitateľov

18.1.2025 (SITA.sk) - Osem župných knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) navštívilo v roku 2024 viac ako pol milióna návštevníkov, dokonca najviac za posledných osem rokov.Oproti minulému roku vzrástol aj počet ich registrovaných používateľov a počet výpožičiek atakoval hranicu 1,3 milióna. Knižnice už tradične pripravili počas roka tisícky podujatí zameraných na podporu čítania.Ako konkretizovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová , návštevnosť ôsmich regionálnych knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa medziročne zvýšila o viac ako 15-tisíc čitateľov. Kým v roku 2023 do nich zavítalo niečo cez 520-tisíc návštevníkov, v minulom roku to bolo približne 536-tisíc čitateľov."Ide o najvyššie číslo návštevnosti od roku 2017," skonštatovala Jeleňová. Do knižníc vlani pribudlo viac ako 21 100 nových knižničných jednotiek. "Aj tie prispeli k atraktívnemu číslu týkajúcemu sa celkovo zrealizovaných výpožičiek. V roku 2024 ich regionálne knižnice uskutočnili takmer 1,3 milióna," uviedla hovorkyňa.Župné knižnice majú v porovnaní s rokom 2023 tiež viac registrovaných používateľov. Ich počet stúpol zo zhruba 32 700 v roku 2023 ku koncu uplynulého roka na 34 200."Pod nárast návštevnosti a zvýšenie registrovaných používateľov sa podpísal jednak ich rozširujúci sa knižničný fond, atraktívne podujatia, ktoré knižnice realizovali vďaka úspešným projektom z nórskych fondov či z Fondu na podporu umenia , literárne festivaly, autorské čítania, besedy, workshopy, tvorivé dielne, súťaže a kvízy, výstavy či čitateľské tábory," dodala Jeleňová.Koncom roka kraj otvoril nové sídlo Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, ktoré vzniklo rozsiahlou prestavbou meštianskych domov na Slovenskej ulici za 7,8 milióna eur. Zároveň rozšíril unikátnu službu bibliobusov, keď vymenil jediný na Slovensku pôsobiaci dosluhujúci bibliobus v Podduklianskej knižnici vo Svidníku a pridal ďalšiu pojazdnú knižnicu, ktorú spravuje Podtatranská knižnica v Poprade.Obe knižnice na kolesách obsluhujú spolu vyše 90 obcí v piatich okresoch kraja. V tomto roku plánujú regionálne knižnice v kraji zaviesť novinku v podobe digitálneho preukazu a vďaka dotáciám rozšíriť svoj knižničný fond o nové knihy