Slovensko si pripomína výročie založenia Matice slovenskej, podľa Pellegriniho je kľúčom k ochrane národnej identity

Matica vznikla v ťažkých časoch

Udržanie svojbytnosti a budovanie sebavedomia

Rovnako dôležitá úloha

4.8.2025 (SITA.sk) - Cesta k ekonomickému a spoločenskému rozkvetu vedie cez kultúru, vzdelanie a mravnosť. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 162. výročia založenia Matice slovenskej, ktorá podľa neho zohráva kľúčovú úlohu v ochrane národnej identity Slovenska.„Pamätajme, že súdržnosť národa, schopnosť spojiť sa a pracovať pre spoločné dobro sú hodnoty, ktoré nás posúvajú ďalej, a preto nás musia sprevádzať aj dnes,“ uviedol prezident s tým, že Matica slovenská aj dnes ukrýva veľký kus slovenskej histórie.„A to predovšetkým vďaka práci tých, ktorí sa podieľajú na šírení jej odkazu. Teší ma, že som počas svojich pracovných výjazdov mal tú česť priamo v Martine a aj v iných regiónoch Slovenska stretnúť ľudí, ktorí chcú obetavo pokračovať v tomto významnom poslaní a vyslovujem im v ich úsilí plnú podporu,“ doplnil prezident.Predseda parlamentu Richard Raši Hlas-SD ) podotkol, že Matica slovenská vznikala v ťažkých časoch, keď bola potreba chrániť slovenskú kultúru, jazyk a identitu.„Aj napriek ťažkej dobe, dočasnému zákazu a následnému znovuobnoveniu, vždy stála ako pilier slovenskej identity, kultúry a vzdelanosti. Pre rozvoj nášho národa, pre každého jednotlivca je nespochybniteľný jej prínos pre uchovanie a rozvoj všetkého, čo definuje každý národ: jazyk, historickú pamäť, tradície a národné povedomie,“ uviedol Raši.Ako doplnil, Matica slovenská pomáhala národu udržať si svojbytnosť, budovať národné sebavedomie a vytvárať predpoklady na samostatnosť a slobodu. Ako ďalej vyzdvihol, svojou činnosťou prispievala k rozvoju vedy, umenia, kultúry a literatúry v materinskom jazyku.„Chcem sa poďakovať všetkým historickým osobnostiam, ktoré bez ohľadu na osobné následky venovali svoju energiu a nasadenie pre činnosť Matice a národa. Ich obetavá práca a úsilie zostávajú pre nás inšpiráciou na budovanie nášho vzťahu k vlastnému národu, a tiež aj práce pre zlepšovanie podmienok na život,“ doplnil predseda parlamentu.Úloha Matice slovenskej sa v samostatnej republike mení, no podľa Rašiho zostáva stále rovnako dôležitá. „Už nebojuje za holé prežitie národa, ale jej poslaním je naďalej chrániť a rozvíjať to, čo nás robí v rodine národov Európy a sveta jedinečnými,“ povedal predseda parlamentu a zdôraznil, že v dnešnej dobe je uchovávanie kultúrnej pamäte a budovanie národného povedomia kľúčové.Matica slovenská má podľa jeho slov predpoklady byť modernou platformou prepájajúcou generácie, a ktorá bude pomáhať mladým ľuďom nájsť spojenie s vlastnou históriou a kultúrou.