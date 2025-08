Dukla sa podľa Demokratov pod vedením nového riaditeľa rozpadá, Naď vyzýva Kaliňáka na okamžitý zásah – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Situácia smeruje k systematickému rozkladu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prípady poškodzovania športovcov

4.8.2025 (SITA.sk) - Športové centrum Dukla sa pod vedením nového riaditeľa rozpadá, je v hlbokom personálnom aj finančnom rozvrate. Uviedol to bývalý minister obrany a predseda strany Demokrati Jaroslav Naď , ktorý na tlačovej besede ukázal list, ktorý mu napísali zamestnanci Dukly. Hovoria v ňom o vážnom podozrení na zámernú likvidáciu centra."Rodinné zlato, Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica je po niekoľkých mesiacoch pod vedením nového riaditeľa Gabriela Barana v hlbokom personálnom aj finančnom rozvrate. Baran zastavil investície do rozvoja, znížil finančnú podporu športovcov a trénerov, nepochopiteľne zredukoval ich počet a zjavne účelovo prihráva biznis vybraným firmám a osobám," upozornil Naď a vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka Smer-SD ), aby okamžite zasiahol.Exminister obrany pripomenul, že za posledných 50 rokov Dukla priniesla Slovensku 1 167 medailí z vrcholových športových podujatí. "Počas môjho pôsobenia sme zvýšili rozpočet zo 6,5 milióna eur na približne 17 miliónov eur, opravili sme a vybudovali zásadné športoviská, investovali do vybavenia a posilnili realizačné tímy. Každý očakával, že Dukla bude naďalej rásť. No potom prišla vláda Roberta Fica (Smer-SD) a s ňou nominant, ktorý vymenil olympijských víťazov a odchovancov Dukly Mateja Tótha Elenu Kaliskú ," uviedol Naď.Predseda Demokratov podotkol, že súčasný minister obrany Duklu za celé svoje pôsobenie ani raz nenavštívil. "Situácia smeruje k systematickému rozkladu. Z kedysi 130 zazmluvnených športovcov zostalo len okolo 30. Riaditeľ Baran stanovil nezmyselnú podmienku, že zmluvu dostane len ten, kto skončí do desiateho miesta na majstrovstvách sveta," upozornil Naď s tým, že Baran priebežne vyhodil už približne sto vrcholových športovcov."Je jasné, že chce Duklu okresať na minimum, aby následne tvrdil, že nemá význam a môže sa rozpustiť. Už dnes vrabce čvirikajú, že štadión na Štiavničkách má prejsť pod Slovenský futbalový zväz . Budovy a športoviská zrejme skončia u spriaznených firiem," dodal predseda Demokratov.Naď súčasne poukázal aj na konkrétne prípady poškodzovania športovcov. Ako uviedol, olympionik Jakub Grigar dostal e-mail o znížení finančnej podpory."Vraj nie sú peniaze. Zaujímavé je, že pre externých fyzioterapeutov peniaze sú. Aj na právne služby, hoci ministerstvo obrany má vlastnú právnu sekciu a Dukla interného právnika. Riaditeľ Baran zároveň posiela objednávky do športového klubu J&T, kde v minulosti pôsobil ako štatutár, na prenájom plaveckých dráh, hoci Dukla a rezort obrany má dlhodobo dostupné iné kapacity," dodal Naď a vyzval ministra obrany, aby pred tým nezatváral oči a odvolal Barana. "Zachráňme najúspešnejšie športové centrum, aké kedy Slovensko malo," uzavrel predseda Demokratov.