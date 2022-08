Slovensko si teraz nemôže dovoliť rozpad vlády, povedal Kollár. Koaličným partnerom odkázal, ako by sa mali správať

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda politickej strany Sme rodina a Národnej rady SR Boris Kollár apeluje na svojich koaličných partnerov, aby sa začali správať zodpovedne.„Vyzývam svojich koaličných partnerov, aby zobrali rozum do hrsti a začali sa zodpovedne správať. Keby boli pokojné časy a nič sa nedeje, urobia sa predčasné voľby," povedal Kollár s tým, že teraz si Slovensko nemôže dovoliť rozpad vlády.„Nemáme zmluvu s elektrárňami, nemáme zabezpečenú ochranu domácností a vychádza to tak, že sa o 130 percent zdvihnú elektrické energie pre domácnosti, plyn na 170 percent a ľudia to neustoja. A teraz v tejto situácii odísť a nevedieť zasadať a prijímať zákony, nevedieť pomôcť ľudom, je už hraničiace s trestným činom. Vykašľať sa na ľudí kvôli vlastnému egu," dodal Kollár.